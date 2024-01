'Wie niet met zijn handen van zijn pa of ex kan blijven, moet professionele hulp zoeken'

In de slipstream van zijn zoon was ook Jos Verstappen (44) weer even in het nieuws. Niet om Max te prijzen, maar omdat hij zijn vader, opa Frans, zou hebben mishandeld. Nieuwe Revu vroeg zich af wie Jos Verstappen wel dankt dat hij is en vroeg daarnaast een aantal Nederlanders om hun mening, waaronder voetbalanalist René van der Gijp.

"Ik ben allerminst verrast door het verhaal over de agressie van Jos Verstappen tegenover zijn vader. Jos kwam in het verleden herhaaldelijk in opspraak door zijn agressieve gedrag. Zelfs richting zijn ex-vrouw. Wie niet met zijn handen van zijn vader of ex kan afblijven, moet professionele hulp zoeken want bij zulke mensen zit een steekje los. Mensen die veel ruzie maken, nemen zichzelf veel te serieus.

Dat is probleem nummer één bij Jos. Johan Derksen en ik hem namen hem vorig jaar herhaaldelijk op de hak in ons programma Voetbal Inside omdat hij in de slipstream van het succes van zijn zoon alle aandacht opeiste. Ik snap dat Jos begaan is met het lot van Max, maar het ging voor tachtig procent over hemzelf en voor twintig procent over zijn zoon.

Dat stoorde ons. Omdat Jos privé en professioneel herhaaldelijk uit de bocht vloog, noemden wij hem bij wijze van satire “grindbak” en zei ik dingen als “Hij wordt nog dagelijks wakker met het grind tussen zijn billen.” Jos reageerde toen boos in zijn column in De Telegraaf. Dat zegt genoeg, toch?"

