De bezorgde burger radicaliseert

Extreemrechts Nederland is actiever dan ooit. Nieuwe groeperingen zoals Pegida en Soldiers of Odin schieten als paddenstoelen uit de grond en trekken samen met bezorgde burgers ten strijde. Maar hoe extreem is extreemrechts?

Tekst: Jordi Kloos / Fotografie: Joris van Gennip ©

'De massieve inteelt in de islamitische cultuur brengt vrijwel onomkeerbare schade aan de moslims, met inbegrip van grote schade aan hun intelligentie en geestelijke gezondheid.' Met deze woorden zette Raffie Chohan vorig jaar oktober op het Vredenburg in Utrecht de toon voor een nieuwe extreemrechtse beweging: Pegida Nederland.

Vanaf een podium van twee pallets sprak Chohan tijdens de eerste demonstratie van deze anti-islamgroepering zo'n 250 medestanders toe: een merkwaardig mix van bezorgde burgers, Pegida-delegaties uit Duitsland en Engeland en FC Utrecht-hooligans.

Tientallen toegestroomde radicaal linkse tegendemonstranten zorgde voor een licht ontvlambare combinatie, zo bleek al snel. Het resultaat: tien arrestaties, massale media-aandacht en Pegida Nederland stond vanuit het betrekkelijke niets volop in de spotlights.

Varkensmuts in Ede

Sindsdien is de Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland (Pegida) volgens extreemrechtsdeskundigen in rap tempo uitgegroeid tot één van de grootste en actiefste rechts-extremistische bewegingen van ons land. De standpunten waarmee het collectief een prominente plek heeft ingenomen in het Nederlandse extreemrechtse spectrum lijken één op één uit het verkiezingsprogramma van de PVV te zijn gekopieerd. Grenzen dicht. Geen nieuwe moskeeën. Sluit islamitische scholen. Vang oorlogsvluchtelingen op in de regio vlak bij het land van herkomst. Schaf de dubbele nationaliteit af. Maak illegaliteit strafbaar.

Willem Wagenaar, die als onderzoeker van de Anne Frank Stichting extreemrechts al jaren op de voet volgt, noemt Pegida een interessante nieuwkomer: 'Pegida zit organisatorisch veel sterker in elkaar zit dan andere rechts-extremistische groepen die de afgelopen decennia actief waren.' Volgens Wagenaar is dat grotendeels te danken aan de frontman van Pegida: Edwin Wagensveld. De in Duitsland woonachtige Nederlander groeide vanwege zijn prominente betrokkenheid bij de Duitse tak van Pegida uit tot een beroemdheid met de bijnaam Ed aus Holland.

In de zomer van 2015 haalde hij de beweging naar Nederland en werd hij bij het grote publiek bekend nadat hij tijdens een anti-azc-demonstratie in Ede werd gearresteerd vanwege het dragen van een varkensmuts. 'Wagensveld is een charismatisch man die strategisch en tactisch heel sterk is,’ zegt Wagenaar over de mediagenieke Pegida-leider, die de camera doorgaans niet schuwt. ‘Iemand met zulke capaciteiten hebben we in het Nederlandse extreemrechtse wereldje lang niet gezien.'

