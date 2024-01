VIDEO: Pegida-mafkees Edwin Wagenveld jaagt niet op Pokémon, maar op vluchtelingen

Jagen op Pokémon mag op dit moment dan dé wereldwijde hype zijn, Pegida-voorman Edwin Wagenveld is op zoek naar heel andere wezens, vluchtelingen genaamd. In Bulgarije. En hij roept andere mensen op hetzelfde te doen.

Een nationalistische mafketel, noemt Nieuwe Revu-columist Özcan Akyol deze man in zijn messcherpe column. Als we deze video bekijken, vinden we dat nog behoorlijk beschaafd uitgedrukt. Een voice over van David Attenborough zou hier niet misstaan.

