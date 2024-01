Bij de koffie: de videoband is officieel dood, Big Macs op in Venezuela en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

De videoband (VHS) is niet meer

VHS is, officially, no more. The last remaining VCR manufacturer is ceasing production. https://t.co/b9bISHbdq4 — Collider News (@ColliderNews) 21 juli 2016

Het laatste bedrijf dat nog videobanden maakte, het Japanse Funai, stopt ermee. We hoeven niet uit te leggen waarom.

Duizenden Erdogan-aanhangers de straat op

Tja. Want als je niet uitdrukkelijk vóór bent wordt je opgepakt... Dus Turken betuigen uiteraard steun Erdogan - https://t.co/m9g8ye9azq — Marc (@achtertuk) 22 juli 2016

In Ankara en Istanbul zijn gisteravond opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan om hun steun te betuigen aan president Erdogan.

In Ankara waren geruchten dat er een politie-operatie gaande was bij een militaire basis, waarop meer dan duizend mensen naar de kazerne gingen.

In Istanbul werd de brug over de Bosporus bezet door duizenden mensen die hun steun aan Erdogan uitspraken. Diezelfde brug was tijdens de mislukte staatsgreep bezet door de coupplegers.

Big Macs op in Venezuela

McDonald's forced to halt Big Mac sales in Venezuela https://t.co/yvdYYwlJrZ pic.twitter.com/UfabSugH77 — CNNMoney (@CNNMoney) 22 juli 2016

In Venezuela kunnen geen Big Macs meer worden verkocht omdat het brood op is. Dat kondigde fastfoodketen McDonald's donderdag aan. Het bedrijf dat de hamburgerrestaurants in de Zuid-Amerikaanse staat exploiteert, haastte zich te verklaren dat het tekort van korte duur zal zijn.

Trump hamert op veiligheid in speech

Met een toespraak die bol stond van misdaad en terreur, heeft Donald Trump zich donderdagavond in Cleveland opgeworpen tot een klassieke law-and-order presidentskandidaat. Deze laag kwam boven op het Amerika First-protectionisme en de immigratie-angst waarmee hij de voorverkiezingen won.