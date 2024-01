Bij de koffie: de Pokémania in een handvol duizelingwekkende cijfers

Pokémon Go is Minecraft én Angry Birds én Candy Crush keer 151 – als je dat laatste getal snapt, ben je al net zo’n Pokémon-freak als de rest van de wereld.

De Pokémania in een handvol duizelingwekkende cijfers.

1...

...nep Google-account aanmaken kan geen kwaad als je Pokémon Go speelt. De app heeft namelijk je Google-account nodig om in te loggen, en daarmee geef je het spelletje automatisch toegang tot al je mails en bestanden.

43,23...

...minuten per dag besteden spelers gemiddeld aan het opsporen van Pokémon. Daarmee vreet de game een groter dag in de dag dan WhatsApp (30,27), Instagram (25,16) en Snapchat (22,53).

14,5...

...miljard dollar is de beurswaarde van Nintendo in een paar dagen tijd gestegen. En dat terwijl de Japanners jarenlang terughoudend waren in het maken van games voor smartphones, uit angst dat consumenten dan hun consoles niet meer zouden kopen.

136%...

...meer Pokémon-gerelateerde zoekopdrachten kreeg Pornhub.com te verwerken in de eerste dagen na de lancering van de app. Jongeren tussen de achttien en 24 jaar zoeken het meest naar poképorno.

20 tot 30...

...dollar per uur kost het inhuren van een professionele Pokémon-trainer in New York. Handig voor al die mensen met de pech een baan te hebben, en dus geen tijd hebben om zelf de straten af te schuimen.

314.405...

...inwoners telt Bushwick, Brooklyn. Eén ervan is de ex van Evan Scribner. Zijn vriendin kwam erachter dat hij buiten de pot had gepiest toen ze op Evans telefoon zag dat hij bij zijn ex thuis een Pokémon had gevangen.

0...

...cent kost de app. Dus hoe gaan Nintendo en game-ontwikkelaar Niantic er dan aan verdienen? Door locaties te sponsoren, net als bij de Niantic-game Ingress. Restaurantketens krijgen dan massa’s Pokémon toegewezen, en dus massa’s mensen over de vloer.