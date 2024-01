Hoe is het nu met Rob Fruithof?

Waku Waku maar mee! Miljoenen mensen kennen Rob Fruithof van het dierenspelletje met BN’ers, dat tussen 1988 en 1996 enorme kijkcijfers opleverde. Fruithof verdween in de anonimiteit van Zuid-Afrika, Revu spoorde hem op.

Fotografie Chris van de Vooren

Hij woont al ruim twaalf jaar in Zuid-Afrika, maar nog altijd roepen de mensen ‘Waku Waku’ naar Rob Fruithof (65) als hij weer even terug in Nederland is. ‘Je zal er versteld van staan, maar dat gebeurt me hier nog steeds geregeld,’ onderstreept de oud-presentator de impact van de natuur- en dierenquiz die meer dan twintig jaar geleden van de buis verdween. ‘De tramchauffeur, een Surinaams echtpaar op Schiphol, een willekeurige voorbijganger op straat: ze laten allemaal merken dat ze me nog kennen.’

Waarom besloot Fruithof in 2004 maar liefst 9685 kilometer verderop te gaan wonen? ‘Zuid- Afrika is een waanzinnig land. Het heeft een heerlijk klimaat en men geeft elkaar de ruimte. Nederlanders zitten erg dicht op elkaars lip en kunnen bemoeizuchtig zijn. In Zuid-Afrika heb ik mijn oude vak als acteur weer opgepakt en niemand heeft daar verder een mening over. Fijn.’

In 2006 verloor Fruithof veel geld doordat hij – net als 1400 anderen – een oplichter vertrouwde in beleggingen. De financiële strop raakte de natuurquizman hard, maar hij hoefde niet op een houtje te bijten. ‘Ondanks mijn grote verlies heb ik in Zuid-Afrika wel wat kunnen investeren. Ik leef van dat geld aangevuld met acteerwerk dat zich van tijd tot tijd aandient.’

Doordat hij de Toneelschool in Maastricht afrondde, is Fruithof feitelijk acteur van beroep. Duikt de geboren Bussumer ooit op in een Nederlandse serie? ‘Kleine kans, maar je weet nooit. Maar nu moet je niet noteren dat Rob Fruithof smeekt om weer op de Nederlandse tv te verschijnen, hè?’

CV

Naar de dierenquiz Waku Waku die Rob Fruithof bij de KRO tussen 1988 en 1996 presenteerde, keken wekelijks twee miljoen mensen. Later presenteerde hij bij de TROS onder andere Te Land, Ter Zee en In de Lucht.

Zijn scholing als acteur leverde hem rollen op in series als Westenwind, Onderweg Naar Morgen en recent in de Amerikaanse HBO-serie Black Sails. Fruithof kreeg in een vorige relatie zoon Leon (14) en is nu samen met de tien jaar jongere gids Inge.