Bij de koffie: Pokémon Go-speler ramt politieauto, Kamervragen over Soldiers of Odin en meer...

Bekende journalist gedood in Kiev

Een bekende Russische journalist is woensdag in Kiev omgekomen toen de auto waarin hij zat explodeerde. Volgens Russische media was het een aanslag. Justitie in Kiev zou dat hebben verklaard. Ook zou een explosief in de auto zijn ontdekt.

Kamervragen over burgerwacht Soldiers of Odin

De zeer omstreden Scandinavische burgerwacht Soldiers of Odin heeft in Nederland voet aan de grond gezet. De beweging, die zegt te jagen op asielzoekers die criminele feiten plegen, liet zich dit weekend gelden in Winschoten. PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch stelt Kamervragen over de organisatie.

Pokémon Go-speler ramt politieauto

Tropische dag

Temperaturen tot 37 graden verwachten de weerbureaus vandaag. Vooral voor de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse betekent dat afzien, want spieren functioneren minder goed bij hoge temperaturen, zegt thermofysioloog Hein Daanen van de Vrije Universiteit Amsterdam in het NOS Radio 1 Journaal.