Wie onttroont Walter White?

De laatste twee afleveringen van het afgelopen Game of Thrones-seizoen krijgen van de kijkers een perfecte score op IMDB. Desondanks is Breaking Bad-aflevering Ozymandias nog altijd de best gewaardeerde episode aller tijden.

Tekst: Jonathan Ursem

Het afgelopen Game of Thrones-seizoen kwam wat stroef op gang, maar over de finale komen kenners en kijkers superlatieven te kort. Sterker: de laatste twee afleveringen van het zesde seizoen – Battle of the Bastards en The Winds of Winter – knallen de top drie van best gewaardeerde serie-afleveringen aller tijden binnen. Toch is Breaking Bad-aflevering Ozymandias nog immer de episode die van de kijkers het hoogste gemiddelde cijfer kreeg: een 10,0.

Lees ook: Terugkeer Walter White in Better Call Saul? Als het aan Bryan Cranston ligt wel

Net als het duo Game of Thrones-afleveringen overigens, maar die leggen het op twee cijfers achter de komma af tegen de magistrale, met drie Emmy’s bekroonde aflevering van Breaking Bad waarin hoofdpersoon Walter White na een shoot-out in de woestijn zijn geld en zijn gezin verliest. Op de Internet Movie Database (IMDB) krijgen niet minder dan vier afleveringen een perfecte score. Naast de drie bovengenoemde afleveringen staat Return 0 van het beduidend minder bekende Person of Interest net naast het podium met een iets ‘slechtere’ tien.

Breaking Bad en Game of Thrones maken dus de dienst uit in serieland, en dat blijkt ook uit het gemiddelde rapportcijfer dat ze als gehele reeks krijgen; beide series krijgen een 9,4 van IMDB-bezoekers. Er is slechts één serie die het als geheel beter doet: het oorlogsdrama Band of Brothers, met een 9,5 gemiddeld. Met het afgelopen zesde seizoen deed Game of Thrones dus een goede maar onsuccesvolle poging om Walter White van de troon te stoten. Da’s niet gelukt, maar wie weet volgend jaar beter, als seizoen zeven wordt uitgezonden.

DE BESTE AFLEVERINGEN ALLER TIJDEN

Breaking Bad S5E14: Ozymandias (10,0) | Game of Thrones S6E10: The Winds of Winter (10,0) | Game of Thrones S6E9: Battle of the Bastards (10,0) | Person of Interest S5E13: Return 0 (10,0) | Breaking Bad S5E16: Felina (9,9) | Person of Interest S4E11: If-Then-Else (9,9) | Six Feet Under S5E12: Everyone’s Waiting (9,9) | Breaking Bad S4E13: Face Off (9,9) " | Person of Interest S5E10: The Day the World Went Away (9,9) | Game of Thrones S3E9: The Rains of Castamere (9,9)

https://www.youtube.com/watch?v=jMySF1nkN8o

DE BESTE SERIES ALLER TIJDEN

Band of Brothers (9,5) | Breaking Bad (9,4) | Game of Thrones (9,4) | The Wire (9,4) | Rick and Morty (9,2) | The Sopranos (9,2) | Sherlock (9,2) | Avatar: the Lost Airbender (9,1) | Firefly (9,1) | True Detective (9,1)