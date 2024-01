Streek van de week: aan de ketting

Nieuwe Revu bericht wekelijks over belangwekkend nieuws uit de regio. Deze keer: hoe de burgemeester van Haarlem zijn stad weer aan de ketting wil leggen.

Tekst: Danny Koks

Het had zomaar bedacht kunnen zijn door de scriptschrijvers van het Sinterklaasjournaal, maar tot groot verdriet van heel Haarlem was het de bikkelharde realiteit.

We schrijven november 2011. Burgemeester Bernt Schneiders wilde zijn ambtsketen omdoen, want de Sint kwam er bijna aan en zo'n man moet je wel met een beetje egards welkom heten. Tot zijn ontsteltenis waren alle kastjes en bureaulades in zijn werkkamer opengetrokken. En ja hoor, ketting weg. Voor het zilver kon je makkelijk een paar ruggen vangen, maar de historische waarde maakte de ruim honderd jaar oude ketting niets minder dan onbetaalbaar.

Op het stadhuis hielden ze de diefstal een week onder de pet, hopend dat het slechts het werk van een grappenmaker was. Dat was het dus niet. Het nieuws ging als een lopend vuurtje door de stad. Alle muggen (zo heten Haarlemmers, vraag ons niet waarom. Nee echt, niet doen) in Spaarnestad waren ziedend ende laaiend. De hondsbrutaliteit!

Even stond het ding op Marktplaats ('Ambtsketen van een middelgrote stad in Noord-Holland, weinig gebruikt door de vorige drager'), maar dat bleek dus wél een poets te zijn. Daarna werd de zwarte Piet naar de Haarlemmer carnavalsverenigingen geschoven. Maar als die een geintje zouden hebben uitgehaald, dan hadden ze wel een paar biertjes voor de burgemeester achtergelaten, zeiden ze.

Toenmalig wethouder Lodewijk Asscher twitterde dat ze in de Stopera genoeg reserve-exemplaren van hun eigen ketting hadden liggen en dat de burgemeester van Haarlem er zolang wel eentje mocht lenen. Maar ja, Haarlem heeft al de naam een peperdure suburb van de hoofdstad te zijn, dus om nou ook nog rond te gaan lopen met een ketting vol Andreaskruisen om zijn nek, dat was voor Schneiders Amsterdamser dan hij hebben kon.

Gelukkig kwamen de zilversmeden van de stad in geweer. Er was er zelfs eentje die in zijn werkatelier de ontwerptekeningen van het origineel had liggen. D'r hing wel een pittig prijskaartje aan: 25.000 euro. 'Dat was precies in de periode dat wij zestig miljoen moesten bezuinigen,' zegt de burgervader aan de telefoon. 'Dan ga je niet zomaar even zo'n pak gemeenschapsgeld spenderen aan een nieuwe ketting.'

Gelukkig was er ook een schappelijker alternatief. Een gilde van negen Haarlemse edelsmeden ontwierp een nagelnieuwe ambtsketen, met op de penning in kloeke letters een stichtelijke boodschap: 'Vicit Vim Virtus', de deugd zal het kwaad overwinnen.

Van de dader en de echte ketting ontbreken nog altijd ieder spoor, en het is alweer 4,5 jaar geleden. Zegt Schneiders: 'Of hij is direct na de diefstal omgesmolten voor het zilver, of de dief is door alle aandacht zo bang geworden dat hij de ketting in het Spaarne heeft gegooid.'

Daarom is de burgervader een crowdfundingactie gestart. Hij roept alle Haarlemmers op om een paar euro te lappen, zodat er alsnog een replica kan worden gesmeden. Schneiders zal die met zijn nakende afscheid op 1 september dan aan de stad schenken. Eind goed, al goed. Precies als in het Sinterklaasjournaal.