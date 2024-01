Bij de koffie: aanslag in Nice, over tot de orde van de dag

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Aanslag Nice

Nice truck attacker was Franco-Tunisian: police source https://t.co/FOZBHKlvAg pic.twitter.com/YrF1zNs8Cz ┬Ś Reuters Top News (@Reuters) 15 juli 2016

In de Franse stad is gisteravond een vrachtauto op feestvierend publiek ingereden. Daarbij zijn 84 mensen omgekomen en raakten 18 mensen zwaargewond. De aanslagpleger werd doodgeschoten. Er wordt nog onderzocht of hij alleen handelde.

In het huis van de 31-jarige verdachte is momenteel een huiszoeking gaande. De man woont in Oost-Nice. Hij staat sinds eind januari bij de politie onder verdenking wegens geweldpleging. Dat meldt de Franse krant Le Point. Live Blog.

Orde van de dag

En weer over tot de orde van de dag. We kijken er met zijn allen niet eens meer van op. Het is de harde realiteit waarin we leven.

