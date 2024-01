'Verbied die schoteltjes, ze zijn funest voor de integratie'

Hij dronk thee met Hezbollah, werkte voor een omstreden Egyptische miljardair en is dik met Turkije en de koning van Bahrein. Toch is consultant Cyril Widdershoven (53) nooit op tv. Reden: hij stottert. Interview met een e?chte Midden-Oosten-expert die nergens omheen draait. ‘Onze samenleving zal veranderen.’

Zijn vrouw, de assistente van multimiljardair Mohammed Shafik Gabr, zei ooit dat hij meer Egyptisch was dan zij. Haar man, Cyril Widdershoven, was een stotterende Limburger die Gabrs hoofd beleggingen was geworden in Cai?ro, na Midden-Oosten-studies en Oorlogskunde te hebben gestudeerd in Nijmegen en Londen. Lange tijd woonde Widdershoven in het Midden-Oosten. Hij was ook energie-expert van de Nederlandse onderzoeksinstelling TNO. Sinds 1 april maakt hij risicoanalyses voor bedrijven en overheden met zijn eigen bedrijf Verocy.

Het Financieele Dagblad noemde hem onlangs ‘een van de weinige echte ervaringsdeskundigen die een uitgesproken mening heeft over prangende kwesties in het Midden-Oosten zoals de dreiging van IS, de Europese vluchtelingencrisis en de gevolgen van de lage olie- prijs’. Nu woont hij met zijn Koptisch-orthodoxe vrouw en hun twee kinderen in de Achterhoek.

U bent net terug van een vakantie in Sharm el Sheikh, met uw gezin. Is het daar niet gevaarlijk?

‘Ach, al die negatieve reisadviezen, schei toch uit! In het noorden van de Sinai? is het mis. Dat is vijf uur rijden naar Sharm. Er zijn maar drie wegen en die worden goed bewaakt. Vanuit Cai?ro kun je alleen nog maar naar Sharm vliegen.’

Egypte en vliegen: niet altijd een gelukkige combinatie.

‘EU-luchthavens zijn evenmin honderd procent te beveiligen, Schiphol incluis. Ik zou als terrorist trouwens een olieterminal in Rotterdam uitkiezen. Daar rij je zo naar binnen, en daar komen mooie knallen van, hoor. Een voetbalstadion is ook een prima doelwit.’

Ik werd laatst bij AZ anders vrij grondig gefouilleerd.

‘Op standaarddingen ja: bomgordel, wapen. Maar als de e?e?n een iPad met iets erin meeneemt, de tweede wat semtex en nummer drie de ontsteker hou je het niet tegen.’

Klunzig van de groep-Abdeslam om met complete bomgordels het Stade de France in te willen?

‘Je hebt goed en slecht opgeleide terroristen.’

Volgens experts is de kans dat het in Nederland misgaat kleiner dan in Frankrijk en Belgie?. Onze buurtregisseurs zouden namelijk doordringen in ‘de haarvaten van de samenleving’.

‘Dat denken ze zelf, ja. Maar Marokkanen en Turken zijn vaak wat minder vatbaar voor onze soft approach dan Nederlanders. Bovendien spreken die buurtregisseurs geen Arabisch en onze veiligheidsdiensten heel slecht Arabisch. De jonge deskundigen die ze nu aannemen, worden pas echt functioneel over acht a? tien jaar. Vers van school spreken ze Modern Standaard Arabisch. Kun je prima Arabische kranten mee lezen, maar op straat en aan de telefoon versta je geen flikker.’

...verderop in het interview...

In de Koran staat wel dat ongelovigen moeten worden gedood.

‘Klopt. Dat staat ook in de Bijbel. Zulke uitspraken kunnen niet, punt. Als iemand zich beroept op die soera, zeg ik: ga maar terug naar waar ze dit we?l aanhangen.’

Dat klinkt als Ahmed Aboutalebs ‘Rot dan op’.

‘Die man staat inderdaad in mijn boekje. Als hij echt een volgende stap in zijn carrie?re maakt, kan hij hopelijk ook iets doen aan al die schoteltjes. Je moet eens horen waar “onze” moslims de hele dag naar kijken. Geestelijken die roepen: Joden willen het bloed van onze kinderen! Onbegrijpelijk dat niemand bij onze ministeries ingrijpt.’

Het is funest voor de integratie?

‘Natuurlijk. Het begint al bij de kinderen. Met Sesamstraat op Marokko TV krijg je een heel andere culturele opleiding dan met onze versie.’

Zou premier Aboutaleb er echt iets aan doen, denkt u?

‘Hij is misschien de enige die dan impact heeft. Aboutaleb kan het de doelgroep uitleggen met een Arabisch accent, ik met een Nederlands-Engels accent. En ik ben natuurlijk die blanke conservatief. Want ik vind ook dat we hoofddoekjes op scholen moeten verbieden, net als in Frankrijk. Geen religieuze symbolen; op school horen alle kinderen gelijk te zijn - wat je trouwens ook heel progressief kunt noemen. Dus ook niet gescheiden zwemmen. En geen islamitische zwempakken. Dit is Europa.’

