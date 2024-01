Bij de koffie: drone redt fretten met M&M's, Nederlandse moeder gered uit handen IS en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Drone redt fretten met M&M's

Government drones will shoot vaccine-coated M&Ms to help endangered ferretshttps://t.co/Vb9VrKkDpN pic.twitter.com/h6w6V8P8XB — Popular Science (@PopSci) 13 juli 2016

De Amerikaanse Fish and Wildlife Service gaat met drones zieke prairiehonden helpen, om zo te zorgen dat de bedreigde fret genoeg te eten krijgt. De drones zijn speciaal ontworpen en vuren medicijnen en voedsel af in drie verschillende richtingen tegelijk. Speciale M&M's besmeerd met medicijn moeten volgens The Guardian de zieke prairiehonden in het gebied genezen.

Nederlandse moeder gered uit handen IS

Nederlandse ontsnapt aan IS: https://t.co/9hraEU0uAw — NOS (@NOS) 12 juli 2016

Een Nederlandse vrouw die bijna een jaar bij terreurgroep Islamitische Staat (IS) verbleef, is erin geslaagd om het door IS bezet gebied in Syrië te ontvluchten en zich te melden bij Koerdische strijders in het Noord-Iraakse Mosul. Dat meldt de Koerdische tv-zender Kurdistan24.

Theresa May aangesteld als nieuwe premier Groot-Brittannië

Nieuwe Britse premier Theresa May is gek op schoenen - https://t.co/hMvGtUJjVI via @hbvl "Imelda" May ? — Jan B (@stroumph60) 13 juli 2016

Theresa May wordt vandaag beëdigd als premier van Groot-Brittannië. David Cameron maakt na zes jaar plaats voor haar door op Buckingham Palace zijn ontslagbrief aan koningin Elizabeth aan te bieden.

Britse IS-gevangene duikt op in video

De Britse journalist John Cantlie, die sinds 2012 wordt gegijzeld door jihadisten, is te zien op een nieuwe propaganda-video van Islamitische Staat (IS). Op de video praat de gijzelaar over bombardementen op de universiteit van Mosul, aldus Britse media vandaag.