Filmrecensie: The Man Who Knew Infinity

Als we de filmwereld mogen geloven, is het geen pretje om een geniale wiskundige te zijn. Matt Damon sloeg er bijvoorbeeld tussen het sommen oplossen agressief op los in Good Will Hunting (1997) en Russell Crowe zag naast ingewikkelde formules ook allerlei niet bestaande mensen in A Beautiful Mind (2001). Daarmee vergeleken is genie Ramanujan (Dev Patel) in Matt Browns waargebeurde The Man Who Knew Infinity doodnormaal.

Behept met een briljante wiskundige geest slijt hij begin vorige eeuw zijn dagen in een kantoortje in Madras tot hij zijn bevindingen opstuurt naar ene Professor Hardy (Jeremy Irons) in Cambridge. Ramanujan wordt als de bliksem naar Engeland gehaald, maar stuit daar al gauw op een muur van racisme en cultuurverschil. Alle elementen zijn aanwezig voor een fascinerend drama, maar het scenario verbindt de punten net iets te netjes en te conventioneel.

Dankzij Irons en Toby Jones (als diens sympathieke rechterhand) is The Man Who Knew Infinity zeker het bekijken waard, maar verder komt deze zorgvuldig uitgecalculeerde film nergens echt van de grond.

Vincent Hoberg

? ? ?

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=oXGm9Vlfx4w