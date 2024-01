Vrijdag muziekdag: Bruce Springsteen, Metronomy en Bat For Lashes

Onze muziekrecensenten Norbert Pek en Vincent Cardinaal recenseerden deze week drie albums. De nieuwe platen van Metronomy, Bruce Springsteen en Bat For Lashes.

Metronomy - Summer 08

Nee, Metronomy heeft geen nieuwe The English Riviera gemaakt. Dat Summer 08 niet aan dit fenomenale album uit 2011 kan tippen, bleek al uit de vooruitgesnelde singles. Die waren oké, maar niet verpletterend. Op het album zelf valt beter werk te vinden: My House en Night Owl gaan meteen op repeat. Het recept van de Engelse band is hetzelfde: lijzige, melodieuze elektropop met lekkere dikke bas. Plezant hoor. Deze Summer is zeker geen bummer.

Norbert Pek

???

Bruce Springsteen - The Christic Shows

Geen nieuw plaatwerk, maar een archiefdingetje van The Boss, deze The Christic Shows. We schrijven 1990 en Bruce zat in een dipje. Huwelijk kapot, E-Street Band op non-actief. Zijn enige liveshows dat jaar waren een dubbele set akoestische songs op een benefiet in LA. Die zijn nu eindelijk op cd verschenen. Geweldig om hem zo naakt aan het werk te horen, zeer impressionant: deze man heeft helemaal geen grote band nodig om hevig indruk te maken.

Vincent Cardinaal?????

https://www.youtube.com/watch?v=0ZbulWoHQJI

Bat For Lashes - The Bride

Bat For Lashes is Natasha Khan, een zangeres en actrice, die het vaak net té theatraal zocht. Nu is er The Bride, een concept-achtig plaatje over een verlaten vrouw. If I Knew is een heel mooie pianoballad, Honeymooning Alone is een triphopknaller waarbij je je in 1997 waant. Nu ze wat weg is van al te hip gedoe en zoals zovelen Kate Bush probeert na te doen, kunnen we haar een stuk beter hebben. Goede plaat.

Vincent Cardinaal

????