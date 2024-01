Bij de koffie: Ringo Starr zegt concert af in homofobe staat, Kobe Bryant neemt afscheid als een baas en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Ringo Starr zegt concert af als protest tegen homofobe wetgeving

Ringo Starr cancels North Carolina concert in protest over anti-LGBT law https://t.co/dcY3PGIyoT — The Guardian (@guardian) 13 april 2016

Na The Boss weigert nu ook Ringo Starr op te treden in North Carolina. Aanleiding is een wet die door de staat is aangenomen, die discriminatie op basis van seksuele geaardheid of gender identiteit toestaat. De voormalige drummer van de Beatles zegt dat het hem spijt zijn fans uit North Carolina teleur te stellen, maar dat het noodzakelijk is om een verzet te komen tegen dit soort haat. “Spread peace and love”, aldus de drummer.

Kobe Bryant speelt geweldig in afscheidsduel

Prachtig afscheid van Kobe Bryant: Lakers-vedette goed voor zestig punten in laatste duel https://t.co/Xl1idhOewc pic.twitter.com/NHz5mScPfi — SportUpdate (@SportUpdate) 14 april 2016

De legendarische speler van de Los Angeles Lakers scoorde in het duel tegen Utah Jazz maar liefst 60 keer. Zijn ploeg won voor eigen publiek met 101-96. Op de valreep brak hij nog even een record. Dit seizoen heeft nog geen enkele speler 60 punten gescoord in één wedstrijd.

Verloren capitulatiedocument Rotterdam opgedoken

Capitulatiedocument van Rotterdam gevonden op veilingsite: https://t.co/hRDb1NEfqp — NU.nl (@NUnl) 14 april 2016

Onderzoeksjournalist Gerard Groeneveld vond het velletje papier met daarop het tweede ultimatum en het capitulatiedocument van de stad op een Duitse veilingsite. In het document eist Nazi-Duitsland om de overgave van Rotterdam. Volgens Groeneveld is het document al tijdens de oorlog verloren gegaan. Het document, met uitleg van Groeneveld, verschijnt donderdag in zijn boek Rotterdam Frontstad.

Verlamde man kan vingers weer bewegen door geïmplanteerde chip

Meet Ian Burkhart, the first quadriplegic to use a brain implant to move his paralyzed arm https://t.co/mbjBjtlL6n pic.twitter.com/bkPUlBB0rm — WIRED Science (@WIREDScience) 13 april 2016

Ian Burkhart raakte tijdens een duikongeluk zes jaar geleden verlamd, maar nu is het dokters in de VS gelukt om hem de mogelijkheid zijn vingers te bewegen weer terug te geven. De experimentele techniek, waarbij een chip in de hersenen van Burkhart werd geïmplanteerd, stelt de man in staat om objecten vast te houden, een glas in te schenken en zelfs om een creditcard te gebruiken.

Ali Rezai, de neurochirurg die de chip implanteerde, hoopt dat de techniek in de toekomst verlamming volledig kan terugdraaien.