Bij de koffie: recordlading cocaïne in paardenhoofd, onthoofde Amzieb zat in politieauto en meer...

Nieuw-Zeelandse politie vindt 10 miljoen dollar in een paardenhoofd

Cops Find $10 Million Worth Of Cocaine Inside Blinged-Out Horse's Head https://t.co/WBPAuOJcaJ — KipparOsbourne (@kipparosbourne1) 6 juli 2016

In Nieuw Zeeland heeft de politie bij een inval voor 10 miljoen aan cocaïne in een paardenhoofd gevonden. Let wel: het gaat hier om een met diamanten bedekt paardenhoofd. In totaal werd er 400 kilo gevonden, de grootste drugsvangst ooit in Nieuw-Zeeland

Onthoofde Amzieb zat in politieauto

Onthoofde Amzieb zat in gestolen politieauto https://t.co/G76096TCPi — AT5 (@AT5) 6 juli 2016

De uitgebrande auto waarin het onthoofde lichaam van de Amsterdammer Nabil Amzieb in maart werd gevonden, was in gebruik als observatiewagen van de Utrechtse recherche. Het gebruik ervan door criminelen lijkt een regelrechte provocatie aan het adres van de politie.

Te leuk om niet te te melden, het haalde ook onder meer De Telegraaf en NU.nl: Bobbi Eden wil geen seks

Telegraaf | Bobbi Eden wil geen seks https://t.co/EjLrSYznuC — Kranten en RTV (@Kranten_en_RTV) 6 juli 2016

Saudische koning zweert wraak voor aanslagen

Saudische koning zweert wraak voor aanslagen https://t.co/vE2HjA9agQ — NOS (@NOS) 6 juli 2016

De Saudische koning Salman heeft wraak gezworen voor de bomaanslagen die het land deze week troffen. "We zullen met ijzeren vuist terugslaan", zei de 80-jarige koning in een toespraak ter gelegenheid van het einde van de ramadan.

Maandag waren er binnen 24 uur drie zelfmoordaanslagen in Saudi-Arabië. De zwaarste was in de voor moslims heilige stad Medina. Daar kwamen behalve de terrorist zelf vier beveiligers van de Moskee van de Profeet om het leven. De andere twee doelwitten waren de Amerikaanse ambassade in Jeddah en een sjiitische moskee in Qatif.