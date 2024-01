Topless demonstranten douchen met 'bloed' tegen stierenrennen in Pamplona

"Pamplona: Bloedbad voor stieren". Dat was de boodschap van 75 half blote activisten uit de hele wereld die zich voor het gemeentehuis in Pamplona verzamelden om liters 'bloed' over zichzelf te gieten.

Het protest, georganiseerd door PETA UK en de Spaanse groep AnimaNaturalis, vond plaats op de vooravond van het stierenrennen evenement tijdens het jaarlijkse San Fermín Festival, waar tientallen stieren volgens de organisatie worden geslagen en geterroriseerd terwijl ze vallen en uitglijden door de nauwe straten op weg naar een gewelddadige dood in Pamplona's arena.

"Elk van de stieren die in de straten van Pamplona worden geterroriseerd, zal voor een schreeuwende menigte in de arena een martelende dood sterven", zegt PETA Nederland-woordvoerder Yvonne Lemmen. "We roepen op tot een definitief einde aan deze door velen veroordeelde vertoning van leed en bloed."

Zijn we het wel mee eens, dat hier een einde aan moet komen. Hetzelfde geldt voor de manier van demonstreren. Foto's en video!

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=e3dk_j3j_3E