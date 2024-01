'Als dit in een serie was gebeurd, had ik het niet geloofd'

Maaike Timmerman (29) van WNL heeft een kindje gekregen. Het heet De Zaak Van Je Leven. Daarin vertellen Nederlandse rechercheurs voor het eerst over hun onderzoek naar drie geruchtmakende moordzaken.

Tekst: Danny Koks

Voor jou geen zomerstop dus dit jaar. Hoe lang liep je al met dit idee rond?

'Een jaar of twee. Ik ben zelf verslaafd aan detectiveseries als The Killing, The Bridge, Wallander, noem ze maar op. Iedere keer als ik meeleefde en -puzzelde met de rechercheurs, dacht ik: hoe zou dat nou in het echt gaan? Natuurlijk wordt er veel geschreven over spraakmakende moordzaken, maar over het daadwerkelijke onderzoek kom je zelden iets te weten. Meestal zijn het woordvoerders die de media summier te woord staan, waardoor je soms het idee krijgt dat de politie al die maanden niks heeft uitgevoerd. Terwijl rechercheurs achter de schermen keihard aan het werk zijn. Nu kan ik eindelijk een keer deze mensen aan het woord laten waar je anders nooit iets over hoort.'

Waren ze bij je omroep makkelijk over te halen?

'Overhalen was niet nodig. Mijn hoofdredacteur, Bert Huisjes, is zelf jarenlang misdaadverslaggever geweest en had precies dezelfde wens. Misdaad en veiligheid zijn sowieso onderwerpen die we bij WNL vaak behandelen.'

En, zijn de onderzoeken 'voor het echie' net zo spannend als op tv?

'Het is heel dubbel. Zo'n politieonderzoek duurt ontzettend lang. Die rechercheurs doen echt monnikenwerk. Maandenlang bestanden op iemands computer uitpluizen of lijsten met zedendelinquenten afgaan om te kijken waar ze waren op het moment van het misdrijf. Maar van de wendingen die sommige onderzoeken nemen, stond ik echt te kijken. Als dit in een serie was gebeurd, had ik het misschien niet eens geloofd. Nee, ik ga geen voorbeelden geven. Ik snap heus wel dat iedereen kan opzoeken hoe deze zaken zijn afgelopen, maar toch wil ik de clou niet verklappen.'

Wist je de politie en het OM makkelijk over de streep te trekken? Die zijn normaal niet echt happig op pottenkijkers.

'Voor de politie is het een uitgelezen kans om te laten zien wat voor goed werk ze doen. Laten we eerlijk zijn, zeker de laatste paar jaar hebben ze bakken kritiek over zich heen gekregen. Deels hartstikke terecht, al komt dat in mijn ogen vooral omdat ze domweg mankracht tekort komen. Dit zijn allemaal zaken die zijn opgelost dankzij goed recherchewerk. Dat vinden ze natuurlijk tof om een keertje te laten zien. Dit is de eerste keer dat de rechercheurs zelf over hun onderzoek vertellen. Wat er organisatorisch ook allemaal beter kan bij de politie en het OM, daar werken wel gewoon rechercheurs die volle bak voor zo'n zaak gaan.'

Hoe ben je tot je keuze van zaken gekomen?

'Het moesten vooral drie totaal verschillende moordzaken zijn. De eerste aflevering gaat over Arthur, een jongetje van 11 dat seksueel wordt misbruikt en vermoord, de tweede gaat over Louis Sévèke. Een activist en boegbeeld van de Nijmeegse kraakbeweging. En bovenal een fanatieke tegenstander van de politie, die in zijn ogen onterecht dossiers bijhield van krakers en actievoerders. Binnen de krakerswereld was het not done om met de politie te praten, wat het voor de rechercheurs ontzettend moeilijk maakte om hun onderzoek te doen. Tegelijk heerste bij de buitenwereld de gedachte: kan het Nijmeegse politiekorps wel onafhankelijk onderzoek doen naar de moord op een man die zelf voortdurend agenten aanklaagde en rechtszaken tegen hen aanspande?'

Welke zaak heeft op jou de meeste indruk gemaakt?

'Toch wel die van Arthur. Het kostte de rechercheurs Jan en Rob bijna twintig jaar om die moord op te lossen. Toch bleven ze al die tijd spitten en graven. Telkens als er een zedendelinquent in de omgeving van Utrecht opdook die maar een beetje aan het profiel voldeed, gingen ze er toch weer op af. Ondanks dat ze al zo vaak de deksel op hun neus hadden gekregen. Daar heb ik heel veel respect voor.'

De Zaak Van Je Leven is woensdag 13 en 20 juli om 21 uur te zien op NPO 2