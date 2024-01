Gaat Elon Musk Eurazië ontsluiten met zijn Hyperloop?

Voor 23.00 uur een nieuwe koelkast besteld, morgen in huis. Vanuit China dan hè. Over vijftien jaar kan dit zomaar eens de realiteit zijn. Miljardair-entrepreneur Elon Musk maakt zeevracht overbodig met zijn Hyperloop, een supersnel transportsysteem dat China, Rusland en Europa met elkaar moet verbinden. De wederopstanding van de Zijderoute lijkt aanstaande.

Moskou wordt een van de eerste plekken op aarde met een Hyperloop, na lucht, weg, rail en water de - volgens het bedrijf zelf althans - vijfde mode of transportation. Na de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Finland wordt Rusland toegevoegd aan de ongetwijfeld rap uitdijende lijst met landen die het supersnelle transportsysteem gaan bouwen. En dat nog voordat een eerste prototype goed en wel getest is.

De Hyperloop is een transportsysteem waarbij vracht of passagiers middels luchtcompressie in een capsule door een buis kunnen worden geschoten. De maximumsnelheid ligt boven de 1200 kilometer per uur, waarmee het een serieus alternatief voor zee- en luchttransport wordt. De allereerste Hyperloop moet tussen Los Angeles en San Francisco komen te liggen, een traject dat dankzij de hoge snelheid slechts een half uur in beslag neemt.

https://www.youtube.com/watch?v=6x_IB45ySAQ

Het geheel is nog in de ontwikkelingsfase; een team van de TU Delft won eerder dit jaar de tweede prijs in een ontwerpcompetitie voor een passagierscapsule, die ze nu verder mogen ontwikkelen. We hopen op iets futuristisch als de trein waarin gasten aankomen voor het attractiepark Westworld in de gelijknamige serie.

Hyperloop is een van de bedrijven van de Zuid-Afrikaans/Amerikaanse miljardair Elon Musk, bekend van onder meer PayPal en Tesla. Anders dan bij die twee bedrijven is Hyperloop daadwerkelijk een onderneming waar Musk aan de wieg heeft gestaan – doorgaans maakt hij vooral goede sier door zich in te kopen bij bestaande bedrijven en vervolgens te doen alsof hij de bedenker ervan is, zie PayPal en Tesla.

Vriendje van Vladimir

Afgelopen week heeft een Russisch publiek-privaat consortium haar handtekening gezet onder een contract met Musks bedrijf, in een poging het totaal dichtgeslibde Moskou beter bereikbaar te maken. Nog ambitieuzer is het project dat Rusland samen met de Chinezen wil oppakken: het ontwikkelen van een nieuwe Zijderoute.

China is al begonnen met bouwen aan een netwerk dat Eurazië aan elkaar moet verbinden. De meer dan tweeduizend jaar oude handelsroute werd in de middeleeuwen deels overbodig gemaakt door zeetransport, maar de Hyperloop zou wel eens voor een wederopstanding van het traject kunnen zorgen.

Moskou lag overigens niet eens aan de oorspronkelijke Zijderoute, maar het zou een gemiste kans zijn om het traject van China naar Europa niet af te laten buigen naar Moskou. Een vriendje van president Vladimir Poetin, de miljardair Ziyavudin Magomedov, gaat de Moskouse Hyperloop bouwen en lijkt daarmee de voornaamste kandidaat om het Russische deel van de Zijderoute te ontwikkelen.

De eerste containers zouden over een jaar of vijftien met vliegtuigsnelheid moeten worden afgeschoten en dat is goed nieuws voor de levertijd van spullen uit China, die normaal hun weg naar de Europese consument over water weten te vinden.