Na Johnson stapt ook Brexit-boegbeeld Farage op; 'Ik wil mijn leven terug'

Nigel Farage stapt op als leider van de eurosceptische Britse partij UKIP. Dat maakte hij vandaag zelf bekend.

Farage begon aan de gewonnen brexitcampagne omdat hij zijn land terugwilde, maar nu wil hij zijn leven terug, zei de europarlementariër vandaag op een persconferentie.

"Ik wilde nooit een carrière als politicus. Ik ben de politiek ingegaan om het Verenigd Koninkrijk uit de EU te krijgen en dat is gelukt. Ik heb mijn aandeel geleverd en kan daar niets meer aan toevoegen. Daarom stap ik op als leider van de UKIP", aldus Farage.

Farage, die vorig jaar ook al eens zijn vertrek aankondigde maar zich toen bedacht, verzekerde dat hij nu niet op zijn besluit terugkomt. UKIP speelde jarenlang slechts een rol in de marge van de Britse en Europese politiek. De afgelopen jaren won de partij echter aan aanhang en aandacht.

Vorige week maakte het andere boegbeeld van de campagne om de Britten uit de Europese Unie te loodsen al bekend op te stappen als leider van de Conservatieve partij en geen premier te willen worden.

Thank you to all my supporters in @UKIP and beyond. Delighted with the result we fought for so long to achieve. #BrexitBritain

┬Ś Nigel Farage (@Nigel_Farage) 4 juli 2016