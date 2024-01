7 feiten over Blackberry (je weet wel, van die draadloze telefoons)

Ooit waren de smartphones met hun pietepeuterige toetsenbordjes hip en cool. Maar nu gaat BlackBerry harder achteruit dan een paard hollen kan. Gaan de Canadezen dezelfde kant op als Nokia en Motorola?

400...

...miljoen ?dollar omzet draaide het bedrijf in het eerste fiscale kwartaal van 2016, bijna de helft minder dan in dezelfde periode een kwartaal eerder. BlackBerry lijdt nu al een mega nettoverlies van 670 miljoen dollar.

1...

...dag nog, en dan stopt Elon Musks online betaalservice PayPal met het ondersteunen van zijn software voor BlackBerry's. Op 30 juni komt versie 6 van de PayPal-app en die zal alleen nog draaien op iOS en Android.

3...

...wereldleiders waren jarenlang vergroeid met hun BlackBerry's: president Obama, premier Cameron en bondskanselier Merkel. Obama's gebruik van zijn BlackBerry zou voor het bedrijf zelfs een marketingwaarde van 50 miljoen dollar vertegenwoordigen.

20...

...?jaar oud (nou ja, bijna) is de Inter@ctive Pager 900, de op 18 september 1996 geïntroduceerde oervader van de BlackBerry. Het eerste apparaat dat ook echt de naam BlackBerry droeg, stamt uit 1999: de BlackBerry 850.

534.000...

...?mensen wereldwijd gebruikte in 2003 een BlackBerry. Dat aantal groeide exponentieel naar de piek van 80 miljoen gebruikers in 2012. Om daarna even hard weer te kelderen naar 23 miljoen gebruikers nu.

4...

...?plekken in de top tien van meest gebruikte smartphones in Zuid-Afrika werden in 2014 opmerkelijke genoeg bezet door BlackBerry-toestellen, met de 8520 Curve als absolute favoriet. Apple's iPhone was hekkensluiter.

3...

...?reservetoestellen van de BlackBerry Bold heeft Kim Kardashian standaard in huis liggen. Ze koopt de oude telefoons op eBay, maar gebruikt ze alleen om te mailen en sms'en. Voor haar selfies gebruikt ze een iPhone.

200...

...?werknemers in Noord-Amerika ontsloeg BlackBerry afgelopen winter. Deze werkten allemaal aan de ontwikkeling van het BlackBerry 10-besturingssysteem. De BlackBerry Priv, hun nieuwste toestel dat draait op Android, is voor het bedrijf een onverwacht succesnummer.