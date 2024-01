De roofbutler en societyjuwelier; soap in Huis ter Duin heeft er een nieuwe hoofdrolspeler bij

De soap in Huis ter Duin heeft er een nieuwe hoofdrolspeler bij gekregen. We kenden al roofbutler Marcel, die verzot was op de dure glimmertjes van de hotelgasten. Nu is ook sieradenontwerper Wouter ten tonele verschenen, die volgens justitie ook in het complot zit.

Het is de vraag die heel societyminnend Nederland en België bezighoudt: is de drie maanden zwangere Belle Pérez nu getrouwd met een crimineel of niet? De Vlaamse zangeres – bekend van onvergetelijke hits als... Nou ja, die meid kan gewoon heel lekker zingen – is in het huwelijksbootje gestapt met Wouter van der H., hofleverancier van zelfontworpen sieraden voor BN’ers, voetbalvrouwen en ander volk met meer geld dan smaak. Belle’s aanstaande werd op de dag dat hij zijn vrijgezellenfeestje zou vieren door de politie verhoord over vermeende betrokkenheid bij – hoe kan het ook anders – juwelenroof.

De recherche verdenkt de societyjuwelier ervan de maat in het kwaad te zijn van Marcel J., de butler van Grand Hotel Huis ter Duin die stal van de rijken en het uitdeelde aan zichzelf. Marcel J. Was tien jaar lang de rechterhand van hoteldirecteur Marjan Noorlander. Hij deed haar dagelijkse boodschappen, vergezelde haar naar gala’s en modeshows, kortom: de directeur vertrouwde haar ‘butler’ Marcel door en door. En dus deden de welgestelde gasten van Huis ter Duin dat ook.

Replica’s

Een inschattingsfoutje. De butler vond namelijk dat hij te weinig verdiende, verklaarde hij begin deze maand in de rechtbank van Den Haag. Zijn salaris vulde hij door de gasten van Huis ter Duin te bestelen. Als zij hem vroegen hun juwelen in de kluis te bewaren, of als hij aanbood ze te laten schoonmaken, reed hij met de kostbare lading naar Wouter van der H. in België. Die wipte de dure robijnen, diamanten en andere edelstenen uit de juwelen en verving ze door goedkope replica’s.

Van de opbrengst dompelde de butler zich onder in luxe: vakanties naar Amerika en Bali, suites in het Burj al-Arab, en alles knalde hij vrolijk op Facebook. Jaren ging dat goed. Tot hij bij Gassan Diamonds in Amsterdam een diamant uit een ring van sloopmiljonair Henk Oudt wilde verpatsen. Niet slim, want Oudt had de ring destijds zelf bij Gassan gekocht. Zit Wouter van der H. in het complot of is hij gewoon een goeie sul die in de gladde praatjes van de butler is getrapt? De butler vertelde de societyjuwelier dat de gefortuneerde gasten van Huis ter Duin de echte edelstenen niet meer durfden te dragen, uit angst voor – oh, ironie! – diefstal.

Hoewel dat in deze kringen inderdaad niet ongebruikelijk is, blijft justitie Wouter van der H. voorlopig als verdachte beschouwen. Van der H. senior, de oprichter van het familiebedrijf, was tegenover De Telegraaf echter stellig: ‘Mijn zoon heeft te goeder trouw gehandeld.’

Ook Belle Pérez is, uiteraard, heilig overtuigd van de onschuld van haar kersverse echtgenoot. Tijdens een impromptu persmomentje op hun trouwdag zei de zangeres tegen de verzamelde pers: ‘Wouter heeft met die hele toestand volkomen niets te maken, het zijn allemaal verzinsels.’

