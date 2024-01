Overschatte mensen: Janis Joplin

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis.

Ze werd geboren in Port Arthur, Texas in 1943 en werd van 1944 tot 1956 ieder jaar verkozen tot lelijkste kind van Port Arthur, behalve in 1952, toen ging de eerste prijs naar een baby die geboren was zonder schedel, zonder ogen, zonder buik en zonder voetzolen, maar dat sukkeltje overleed al in hetzelfde jaar, zodat Janis Joplin in 1953 alweer de beker in de hoogte kon steken. Dus enerzijds was ze erg lelijk en anderzijds kon ze niet zingen.

Omdat kunnen zingen in de bluesmuziek eerder een nadeel dan een voordeel is, begon ze met oude bluesnummers te verkrachten, wat door een impresario werd opgemerkt en hij stalde haar bij de band Big Brother & the Holding Company, die tien jaar aan een stuk werd uitgeroepen tot de slechtste band van Amerika, behalve in 1966, toen Jackie Smith & The Splitshitters verkozen werd, een band die ik overigens veel beter vind dan Big Brother & The HC. Nadat Janis Joplin met alle bandleden van BB & The HC vele keren seks had gehad, vroeg ze zich af: ‘Wat nu?’ Nou, dat werd dus met alle bandleden van vele andere bands seks hebben, onder andere The Rolling Stones, the Jimi Hendrix Experience, Country Joe and the Fish en Jackie Smith & The Splitshitters. Jackie Smith verklaarde later: ‘Zelden zo beroerd geneukt als met Janis Joplin.’ The Splitshitters beaamden dit alle vijf.

Ondertussen waren op het gezicht van Janis Joplin de jeugdpuisten vervangen door regelrechte acne. Die probeerde ze te verbergen door continu haar wilde, ongewassen krullen voor haar gezicht te laten hangen, waardoor ze uiteraard geen steek zag en verschillende keren van het podium kukelde, mede omdat ze dag aan dag zwaar gedrogeerd was. Haar armen zaten al snel vol ontelbare gaten, zodat ze de heroïne op andere plaatsen van haar lichaam injecteerde, zo ook in haar benen, haar kont, haar nekspieren, haar oorlellen, de muizen van haar handen en haar clitoris. Keith Richards van The Rolling Stones verklaarde: ‘De laatste keer dat ik seks met haar had zag haar clitoris eruit als een speldenkussen.’

Janis Joplins solocarrière was een opeenvolging van rampen, inclusief belabberde singles, verschrikkelijke optredens, stemproblemen, tijdens een show dringend naar het toilet moeten wegens diarree, nu en dan tijdens de diarree op het podium blijven, en in het publiek rochelen, spuwen en kotsen. Ze had één onnozel hitje met Me and Bobby McGee, dat de componist, Kris Kristofferson, geschreven had voor z’n cavia, maar die dwaze Joplin dacht natuurlijk dat het speciaal voor haar gecomponeerd was. Op den duur struikelde ze regelrecht op weg naar De Club van 27, waarin allerlei losers zitten die op 27-jarige leeftijd kassiewijle gingen. De muziek verloor met haar niemand in het bijzonder.

Herman Brusselmans