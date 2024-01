Overschatte mensen: Keith Richards

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis. Vandaag: Keith Richards.

Nu zijn weliswaar alle Rolling Stones overschat en als ik die nicht van een Mick Jagger onder ogen krijg ga ik over m’n nek, en als ik nog maar een blik werp op de getaxidermeerde mummie die Charlie Watts ondertussen geworden is, rijzen de haren me te berge, maar de meest overschatte Stone uit de geschiedenis van de internationale rockmuziek is uiteraard Keith Richards, die ten slotte, als hij al de geschiedenis haalt, dat zal doen als de slechtste ritmegitarist die ooit de zes snaren heeft beroerd.

Tijdens ieder live optreden is z’n gitaarspel er de belangrijkste oorzaak van dat de toeschouwers erna tegen elkaar zeggen: ‘Wat was me dat voor een flop. Dan heb ik er dertig jaar naar uitgekeken om de Stones te zien, en ik had godverdomme beter uitgekeken naar Nico Haak & de Paniekzaaiers.’ Bovendien is Keith Richards een zeer domme man. Als hij geïnterviewd wordt, weet hij niks zinnigs te zeggen, en trouwens, wat hij ook zegt, je verstaat er geen fuck van, want hij mompelt zo binnensmonds dat hij het in plaats van over muziek net zo goed over het planten van prei in Flevoland zou kunnen hebben. Toen een interviewer van de BBC hem eens vroeg, voor de gein: ‘Keith, kan jij twee wereldoorlogen opnoemen?’ moest hij eerst vijf minuten nadenken, en toen zei hij: ‘Ik weet dat er ooit een Tweede Wereldoorlog is geweest, maar die andere, nee, daar heb ik nog niks over vernomen.’

Je kan een slechte gitarist zijn en een heel domme man, en dat valt je misschien nog te vergeven, maar als je ook nog ’ns zo lelijk bent als Keith Richards, dan ben je wel heel erg getroffen door het noodlot. Hij heeft meer rimpels in z’n gezicht dan een hoogbejaard nijlpaard, hij heeft het kapsel van een struisvogel die de totaal verkeerde toupet heeft aangeschaft, en met z’n overgebleven tanden zou je een tiental van de zwarte toetsen van een buffetpiano kunnen vervangen.

Het is te wijten aan z’n nontalent, z’n domheid en z’n lelijkheid dat hij bijzonder weinig succes heeft bij de vrouwen. Hij moet zo’n vrouw al eerst vol heroïne spuiten, haar een halve emmer slaapmiddelen oplepelen en haar het telefoonnummer van Paul McCartney geven voor zo’n aftands wijf met hem naar bed wil, en in dat bed kan hij ten hoogste een halve erectie krijgen als hij in z’n gedachten de reet likt van Mick Jagger. Keith Richards staat al eeuwen op nummer 1 van de deathlist, die de namen bevat van de rocksterren die het niet lang meer zullen trekken en het wordt tijd dat iemand anders op nummer 1 belandt omdat Richards eindelijk onder de grond is gepleurd.

