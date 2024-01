Van Walter White naar Zordon; Bryan Cranston speelt drijvend hoofd in Power Rangers

De Amerikaanse acteur Bryan Cranston gaat een rol spelen in de nieuwe Power Rangers-film. Dat heeft hij bevestigd op Twitter.

Excited to play #Zordon in the #PowerRangersMovie! T or F: #BlueRanger Billy Cranston was named after what actor? https://t.co/d3ltjpcDKb — Bryan Cranston (@BryanCranston) 21 juni 2016

Cranston, die onder meer Walter White speelde in de hitserie Breaking Bad en dit jaar werd genomineerd voor voor een Oscar voor zijn rol in Trumbo, gaat de rol vertolken van Zordon. Juist, het drijvende hoofd dat de grondlegger is van de Power Rangers en vauit een buis de wijsgeer uithangt. Zordan is de tegenstander van Rita Repulsa, die gespeeld wordt door Elizabeth Banks.

Cranston was al eerder verbonden aan de vier helden in gekleurde pakken. In de tv-serie was hij te horen als stemacteur van verschillende monsters, waaronder Snizzard. De blauwe Power Ranger is zelfs naar hem vernoemd, te weten dat zijn achternaam 'Cranston' is.

De nieuwe Power Rangers-film verschijnt maart 2017 in de Nederlandse bioscopen.

Trailer

Een fan maakte de onderstaande trailer. Dit is dus nog niet de officiële.

https://www.youtube.com/watch?v=GmeMW251ImE