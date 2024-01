Filmrecensie: Trumbo

Met een rotvaart door het leven van Hollywoods meest briljante scenarioschrijver.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog groeiden de bomen tot aan de hemel voor scenarist Dalton Trumbo (Bryan Cranston). Zijn positie als lid van de Hollywood-elite komt echter binnen de kortste keren in zwaar weer door de invasieve praktijken van de House Committee on Un-American Activities. De regeringscommissie heeft het gemunt op – vermeende – communisten in de filmwereld en Trumbo’s flirt met dat Russische concept komt hem duur te staan, met gevangenisstraffen en werkeloosheid tot gevolg.

In de juiste handen zou Trumbo een briljante film kunnen zijn geweest, maar regisseur Jay Roach (vooral bekend van de Austin Powers-trilogie) is helaas geen Francis Ford Coppola of Steven Spielberg. We racen met een sneltrein langs de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de geplaagde held via een narratieve structuur die eerder thuishoort in een soapserie: de scènes zijn kort, de dialoog oppervlakkig en karakters verdwijnen net zo snel weer uit beeld als dat ze erin gekomen zijn. Toch resoneert Trumbo als totaalplaatje meer dan voldoende, puur dankzij de geweldige cast met Cranston voorop, die ons hier met het grootste gemak Walter White doet vergeten.

? ? ?

Tekst: Vincent Hoberg

https://www.youtube.com/watch?v=jLuxQhdUqLY&nohtml5=False