Homoseksuele imam vaart mee tijdens Gay Pride in Amsterdam

Tijdens de botenparade van de Gay Pride in Amsterdam, die op 6 augustus plaatsvindt, vaart een homoseksuele imam mee. Ja, die bestaan gewoon.

Ludovic-Mohamed Zahed heet de imam en mensenrechtenactivist, die in Algerije werd geboren. In 2010 richtte deze man in Parijs een moskee op waar mannen en vrouwen, hetero- en homoseksuelen en mensen met verschillende geloofsovertuigingen welkom zijn. Ook kunnen homoseksuele moslims trouwen in deze moskee.

World Religion Boat

Zahed vaart mee op de World Religion Boat, een boot waarop zo'n beetje alle wereldreligies vertegenwoordigd zijn. "We hopen dat de World Religion Boat kan laten zien dat discriminatie en vooroordelen kunnen verdwijnen als we elkaar met respect en liefde behandelen", schrijft de imam op social media.

https://www.youtube.com/watch?v=WFHx5kS0dxA