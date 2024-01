Bij de koffie: beruchte uitgezette Russische hooligan gewoon in stadion en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Recordaantal milieuactivisten vermoord

Rapport: recordaantal van 185 milieuactivisten vermoord in 2015 https://t.co/w2as4x8vHg pic.twitter.com/bpVimhUL9h — de Volkskrant (@volkskrant) 21 juni 2016

Nog nooit zijn in een jaar zoveel milieuactivisten wereldwijd vermoord als in 2015. In totaal kwamen 185 mensen die zich inzetten voor het behoud van natuur en milieu om het leven. Brazilië telde met vijftig het hoogste aantal dodelijke slachtoffers van geweld

Agenten arresteren man die Trump wilde neerschieten

Beelden van de arrestatie van de man die Trump wilde neerschieten https://t.co/EbjWACBQ1e pic.twitter.com/dgEPcFDYKW — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 21 juni 2016

In Las Vegas is een man gearresteerd die Donald Trump wilde vermoorden. Het incident gebeurde afgelopen zaterdag bij een politieke bijeenkomst van de presidentskandidaat. Uit rechtbankdocumenten blijkt nu dat de man had geprobeerd om een vuurwapen van een medewerker van de Secret Service af te pakken. De arrestant is een Brit van 20 jaar oud. Hij verbleef illegaal in de VS, sinds zijn verblijfsvergunning was verlopen.

Uitgezette Russische hooligan gewoon in stadion

Uitgezette Russische hooligan toch in stadion https://t.co/Lic0Oyz4Ck — De Telegraaf (@telegraaf) 20 juni 2016

De beruchte Russische hooliganleider Aleksander Sjprygin, die door Frankrijk was uitgezet na de supportersrellen in Marseille, is maandagavond opnieuw aangehouden bij de EK-wedstrijd van Rusland tegen Wales. Sjprygin zelf toonde zich van geen kwaad bewust en wees erop dat hij vrij mag reizen binnen de Europese Unie en over een toegangskaartje beschikte.

Bomalarm bij winkelcentrum Brussel, verdachte opgepakt

Alarm in Brussel. Bommelding bij een winkelcentrum, een verdachte is opgepakt die mogelijk explosieven bij zich had: https://t.co/54zmlpnpi3 — NOS (@NOS) 21 juni 2016

De politie in Brussel heeft vanmorgen vroeg in het centrum van de stad een man opgepakt, die iets droeg wat op een bomgordel leek. Er zaten geen explosieven in.