Bij de koffie: wat bekend is over de moord op Jo Cox, hooligans laten bedelend jochie bier drinken en meer...

Wat bekend is over de moord op Britse parlementariër Jo Cox

Ons liveblog over de moord op de Britse Jo Cox is gesloten. Een overzicht van de belangrijkste feiten vind je hier: https://t.co/6BBcbSq5VB — NOS (@NOS) 16 juni 2016

Leonardo DiCaprio moet getuigen om gelijkenis in Wolf Of Wall Street

Leonardo DiCaprio moet een getuigenverklaring afleggen in een rechtszaak om de film The Wolf Of Wall Street. Zakenman Andrew Greene klaagde de filmproducent eind vorig jaar aan om mogelijke gelijkenissen tussen hem en het personage ?Nicki 'Rugrat' Koskoff. In de film wordt 'Rugrat', gespeeld door P.J. Byrne, geportretteerd als een drugsgebruiker en crimineel.

Engelse hooligans sporen bedelende kinderen aan bier te drinken

England fans throw money at Gypsy children in Lille (EURO2016) https://t.co/egIFfTvQ7T vía @YouTube — @Micael (@urantiamicael) 17 juni 2016

Engelse voetbalsupporters hebben een 7-jarig jongetje aangespoord om een hele pint achterover te tikken in ruil voor kleingeld. Dat schrijft De Telegraaf. Het bierdrinkincident is niet te zien in de video.

Amerikaanse diplomaten: val Assad aan

Amerikaanse diplomaten boos op president. Tijd om Assad aan te vallen, vinden ze https://t.co/n3qO4mL9yr — Olaf Koens (@obk) 17 juni 2016

Meer dan vijftig Amerikaanse diplomaten hebben de rol van de Verenigde Staten in Syrië scherp veroordeeld. Uit een interne memo in handen van Amerikaanse media blijkt dat ze oproepen tot militaire actie tegen de Syrische regering van Bashar al-Assad. De diplomaten vinden dat de schending van de wapenstilstand door Assad bestraft moet worden. Het gaat om ambtenaren binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken.