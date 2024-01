Bijles van Marith: lang en breed lullen over maatje pik

"Kwakzalverij. Als er al wat langer wordt, is dit de huid van de penis. Een grotere stijve kan je vergeten."

Ik maakte ooit een serie over mannen en hun piemels. Stuk voor stuk lieten de heren weten er graag enkele centimeters bij te willen, zowel in de lengte als in de dikte. Zélfs de man die voorzien was van een penis formaat ‘paardenlul’. Waarom, vroeg ik hem. ‘Dat staat beter in mijn hand.’ Een bizar antwoord. Ging het hem dan niet om wat zijn bedpartners voelden? ‘Natuurlijk wel. Hoe groter, hoe beter hè,’ antwoordde hij stellig. Daar ging meneer paardenlul dus volledig de mist in.

The bigger the better gaat als het de penis betreft niet op, als je het mij vraagt. Een overtuiging die door veel van mijn seksegenoten wordt gedeeld. Het kan er leuk uitzien, zo’n gevaarte van een pik, dat zal ik niet ontkennen. Maar om nou te zeggen dat het lekker werkt in de praktijk, nee.

Uit onderzoek bleek dat 85 procent van de dames tevreden is met het penisformaat van hun geliefden. Maar hoe hard vrouwen ook roepen dat het gaat om wat je ermee doet, niet om de grootte – tenzij je de ongelukkige eigenaar bent van een micropenis, die stijf kleiner is dan zeven centimeter – lijken veel mannen doof voor die geruststellende woorden. Slechts 55 procent van de heren vindt zijn lid wel prima. De rest is ontevreden.

Studies wijzen uit dat het vaak de eigenaren van gemiddelde penissen zijn, die zich vreselijk onzeker voelen over hun piemels en bereid zijn tot het nemen van rigoureuze, zelfs gevaarlijke maatregelen in de ijdele hoop er een paar centimeter bij te sprokkelen.

De penis valt in de categorie ‘normaal’ als hij in stijve toestand tussen de tien en zestien centimeter lang is, zo geven wetenschappers van het King’s College in Londen aan. Dit is bij 95 procent van de heren het geval. Deze onderzoeksresultaten weerhouden mannen van over de hele wereld – die vaak in het bezit zijn van prima piemels – er niet van wanhopig te zoeken naar mogelijkheden om hun penis te vergroten.

Martelwerktuigen

Opties zat. De markt wordt overspoeld met pillen, supplementen en crèmes die bij dagelijks gebruik véél grotere penissen beloven. Van geen enkel middel is de werking bewezen, dus houd je hier verre van. Helaas raak je tijdens de zoektocht naar alternatieven voor deze middelen al gauw van de regen in de drup. De penisvergrotingsapparaten die ik online tegenkom zouden niet misstaan als martelwerktuigen in horrorfilms.

Zo heb je het ProLongSysteem (al vanaf 230 euro). Een zogenaamde penis-stretcher, een apparaat waarmee de pik van de gebruiker wordt uitgerekt (say what?). Kwakzalverij. Als er al wat langer wordt, is dit de huid van de penis. Een grotere stijve kan je vergeten.

Dan heb je de vacuümpomp. Een plastic pomp die je over je penis plaatst en die ervoor zorgt dat je piemel volstroomt met bloed. Het resultaat: een iets grotere erectie. Vervolgens moet je razendsnel een strakke elastieken ring om de onderkant van je gezwollen lid doen, zodat het bloed niet kan wegstromen. Deze methode zorgt misschien voor een paar centimeter meer om van te houden – zolang je het elastiek om hebt althans – maar verpest wel een voor veel vrouwen essentieel onderdeel van seks: het voorspel.

Niet bijster opwindend, een man die eerst een half uur bezig is zijn penis op te pompen, vervolgens een elastiek om zijn rood aangelopen lul bindt en direct overgaat tot de daad. Het afklemmen van de penis mag namelijk niet veel langer dan twintig minuten duren (dan sterft de boel af) dus voor strelen en likken is weinig tijd.

Wat je dan nog rest is het operatief verlengen of verdikken van de penis. Een Nederlandse arts vinden die bereid is deze operatie uit te voeren is niet makkelijk, maar wel mogelijk. Bij een verlenging wordt er een snee gemaakt in de schaamstreek en wordt het ligamentum (een soort bindweefsel aan de wortel van de penis) doorgesneden. Hierdoor schiet een stukje van de piemel wat normaliter in de buik zit naar voren. In slappe toestand wordt de penis in het beste geval enkele centimeters groter. Stijf is het verschil verwaarloosbaar.

Gebobbelde piemel

Bespaar jezelf dus alsjeblieft de pijn, moeite en de 4.500 euro die zo’n operatie kost. Verdikken is zo mogelijk nóg onzinniger. Er wordt vet, afkomstig van andere delen van het lichaam, in de penis gespoten. Mannen die kiezen voor zo’n operatie komen hier vaak bedrogen en met een gebobbelde piemel uit, omdat het vet ongelijk wordt verdeeld. Niet oké.

Wat kan je wel doen als je onzeker bent over jouw formaat? Zorg dat je uitblinkt in lik- en vingerwerk om je gebreken down under – voor jouw gevoel dan – mee te compenseren. Raak je bierbuik kwijt. Jouw jongeheer oogt geheid een stuk aantrekkelijker als hij niet onder een afdak hangt. Tenslotte: weet dat het probleem – bijna altijd – in je hoofd zit. Praten met een professional over je onzekerheden kan helpen.