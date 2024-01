Russische hooligans op weg naar Lille voor nieuw massagecht met 'Engelse meisjes'

Meer dan 150 'ultrageweldadige' hooligans zijn op weg naar de Franse stad Lille om de Engelse hooligans opnieuw aan te lijf te gaan. Het lukte de Franse politie niet hen te arresteren tijdens en na de rellen in het eerste weekend van het EK in Frankrijk.

Brice Robin, korpschef van de politie in Marseille, geeft toe dat de politie overweldigd was tijdens de dagen dat de hooligans de stad teisterden. "Het gaat te ver om te zeggen dat het professionele vechters zijn, maar het zijn extreem getrainde vechters en ze gaan verdeeld in groepen heel systematisch te werk", zegt hij tegen The Telegraph. "Deze paramilitaire eenheid is enorm gewelddadig en snel."

https://www.youtube.com/watch?v=IO168NcoqNc

Ondanks het geweld zijn er slechts twee gewelddadige Russen gearresteerd. "De Russische Ultra's zijn nu onderweg naar Lille (waar Rusland donderdag de tweede wedstrijd speelt, red.) voor een vergelijkbare geweldsgolf. Daar kun je blind vanuit gaan", zegt Mark Roberts, hoofd voetbalveiligheid in Engeland.

38 kilometer verderop

Engeland en Wales nemen het op dezelfde dag tegen elkaar op in Lens, 38 kilometer verderop. Voor het toernooi werd de Engelsen die zonder kaartje naar Frankrijk zijn gereisd, geadviseerd tijdens de wedstrijd tegen Wales in Lille te blijven, mede vanwege het alcoholverbod in Lens. Maar nu wordt er op alle manieren aan de fans duidelijk gemaakt dat ze Lille moeten vermijden rondom de wedstrijddag.

"Het grootste gedeelte van de 12.000 Russische fans zijn ongetwijfeld fatsoenlijke mensen. Maar de groep van 150 hooligans zullen in Lille voor problemen gaan zorgen. We vrezen dat er veel Engelsen aanwezig zijn, die de grootste uitdaging vormen voor de Russische Ultra's. We adviseren mensen daar rekening mee te houden en waar mogelijk de stad te verlaten", aldus Roberts.

Klein inkijkje in de hooligancultuur in Rusland. Enige remedie. Onmiddellijk verwijderen uit Frankrijk. https://t.co/O3tGzTKDUG via @youtube — Iwan van Duren (@iwanvanduren) 13 juni 2016

In zowel Lille als Lens worden extra politie-eenheden ingezet. Ook heeft Engeland aangeboden extra eenheden te sturen. "Als de Fransen een verzoek indienen, staan wij er." Er is sowieso al Engelse politie op de been in de steden, wegens de clash tussen Engeland en Wales. De UEFA liet gisteren weten Rusland en Engeland uit te sluiten van deelname bij nieuwe gevechten tussen Russische en Engelse hooligans. Dit scenario komt zo wel heel dichtbij.

England and Russia could be kicked out of Euro 2016 over fan violence https://t.co/dK0O6AG9uE — TIME.com (@TIME) 12 juni 2016

Wie zijn deze Russische gekken?

De Russische hooligans, Ultra's genoemd, zijn gasten die hooliganisme als een sport zien en naar Frankrijk komen om te kunnen doen wat in het strenge Rusland alleen in afgelegen bossen kan: in het openbaar vechten in groepen. Ze zijn tussen 25 en 35 jaar en zijn enorm getraind en dragen vaak kleding en vlaggen met racistische en nazistische symbolen.

Fans van verschillende clubs - waaronder Lokomotiv Moskou ('Orel Butchers'), Torpedo Moskou, Spartak Moskou ('Gladiators Firm 96') - spannen samen en vormen samen een genadeloze eenheid. Daar komt bij dat ze zich in tegenstelling tot Engelse hooligans niet volgieten met drank, maar puur komen voor het gevecht. Engels hooligans noemen ze 'meisjes'.