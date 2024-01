In beeld: Louisville herdenkt 'kampioen van het volk' Muhammad Ali

Ongeveer 14.000 mensen hebben gisteren in Louisville in de staat Kentucky afscheid genomen van de legendarische bokser Muhammad Ali. Hij overleed vorig weekend op 74-jarige leeftijd overleed.

De islamitische rouwdienst werd gehouden in de Freedom Hall. Tijdens de dienst noemden sprekers Ali herhaaldelijk "de kampioen van het volk". Imam Zaid Shakir ging voor in het gebed.

De Freedom Haal is gekozen door Ali zelf. Op deze plek versloeg hij in 1961 Wili Besmanoff, in zijn laatste gevecht in Louisville. Hij wilde nergens anders begraven worden dan in de stad waar hij werd geboren en opgroeide.

