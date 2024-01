VIDEO: Zwitserse straaljager neergestort in Fries dorpje

Op de vliegbasis in Leeuwarden is vanmiddag een straaljager neergestort. Op beelden is te zien dat het toestel in een vijver bij het dorpje Bitgum is neergestort. Volgens heeft de piloot zich in veiligheid gebracht met de schietstoel.

Het gaat om een Zwitserse F-5 van Patrouille Suisse, het demoteam van de Zwitserse luchtmacht. Het toestel is in een vijver terechtgekomen. Dat bevestigt de Veiligheidsregio Friesland. Het is nog niet exact duidelijk wat er is gebeurd. Waarschijnlijk maakte de straaljager een oefenronde.

Morgen en zaterdag zijn in Leeuwarden de Luchtmachtdagen. Verschillende toestellen waren daarom donderdag al aan het oefenen.

https://www.youtube.com/watch?v=n59WPP0Pa_g