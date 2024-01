Winnaar en verliezer van de dag: Larry Page vs. Gianni Infantino

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Larry Page

Google co-founder Larry Page is secretly building flying cars https://t.co/MGaVOqSxBC pic.twitter.com/EPsMXY3qW3 — The Verge (@verge) 9 juni 2016

Larry Page, een van de oprichters van Google, blijkt al lang bezig te zijn met vliegende auto’s. In het geheim zou hij al jaren de eigenaar zijn van een bedrijf genaamd Zee.Aero, waar hij al meer dan honderd miljoen euro in heeft geïnvesteerd.

Verliezer van de dag: Gianni Infantino

Nieuwe beschuldigingen tegen Infantino https://t.co/qjCMozqmnn — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) 9 juni 2016

Nieuwe beschuldigingen tegen Gianni Infantino. De nieuwe FIFA-baas blijft onder vuur liggen. Volgens de Duitse krant Frankfurter Allgemeine ligt er bij de wereldvoetbalbond een document met tal van beschuldigingen tegen de Zwitser. Daarbij zou het onder meer gaan om vluchten met privéjets en voorkeursbehandeling bij het aannemen van personeel. De FIFA heeft zich tot dusverre niet over de publicatie uitgelaten. Maar wij zeggen, in dit geval: waar rook is, is vuur.