Wéér volksliedblunder tijdens Copa America; Pitbull rapt door Chileense hymne heen

Ter ere van het 100-jarige bestaan van de Copa America wordt het Zuid-Amerikaanse equivalent van het EK voetbal voor het eerst buiten Zuid-Amerika gehouden, namelijk in de Verenigde Staten. Dat ze daar geen verstand hebben van voetbal wisten we al, maar dat ze daar ook geen reet snappen van volksliederen is nieuw voor ons.

Gisteren werd er voorafgaand aan een wedstrijd voor de tweede keer geblunderd, en het toernooi is nog maar net begonnen. Voor de wedstrijd Argentinië - Chili (2-1) ging het fout tijdens de nationale hymne van Chili. Het volkslied werd abrupt afgebroken door een nummer van rapper Pitbull.

"De lengte van het volkslied is door Chili geselecteerd en goedgekeurd", verklaarde de toernooiorganisatie later. "Het nummer van Pitbull was het volgende in de playlist. Een erg ongelukkige situatie.”

https://www.youtube.com/watch?v=bc5wBUPK3g0

Mexico - Uruguay

Eerder ging het al mis voor de wedstrijd Mexico - Uruguay (3-1). In plaats van het volkslied van Uruguay werd het Chileense volkslied gespeeld door de Amerikaanse organisatie. Lekker bezig.

That awkward moment when Uruguay had to listen to Chile's national anthem instead of their own at #CopaAmerica pic.twitter.com/3TePPuNUpz — BreatheSport (@BreatheSport) 6 juni 2016

https://www.youtube.com/watch?v=Q_3v5nu-JuE