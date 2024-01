'We vrezen geen busladingen Chinezen'

VVV-directeur Wouter de Waal (51) wist vijf weken geleden al dat ‘zijn’ Texel als enige Nederlandse bestemming was opgenomen in de Europese top 10 voor 2016 van reisbijbel Lonely Planet. ‘Een supercompliment voor het eiland.’

Tekst: Caspar Naber

Hoe hebt u zulk groot nieuws vier weken geheim kunnen houden?

‘Nou, dat is niet zo moeilijk als je een geheimhoudingsclausule hebt ondertekend. Bovendien zegt Lonely Planet niet meteen op welke plek je bent geëindigd. Er werd alleen meegedeeld dat we in de Europese Bestemmingenlijst 2016 waren opgenomen. Pas nadat we de clausule hadden getekend, hoorden we dat Texel een eervolle negende plek had behaald. Een enorme verrassing en ook een supercompliment voor het eiland.’

Hoe bracht u het nieuws naar buiten?

‘Dat hoefden we gek genoeg niet te doen. Het embargo verstreek vorige week maandag om middernacht. Niet echt een geschikt moment om een persbericht te verspreiden. Dat wilden we dinsdagmorgen vroeg doen, maar toen zagen we het nieuws al op nu.nl staan. Het werd meteen opgepikt door de redacties van andere nieuwssites en media. Daarna werden we overstelpt met telefoontjes en mails.’

Lonely Planet riep Rotterdam vorig jaar uit tot vijfde leukste stad ter wereld nadat een redacteur de Maasstad had bezocht op uitnodiging van het stadsmarketingbureau. Wat hebben jullie gedaan om de top 10 te halen?

‘Niks. Ik wist niet eens dat je kon lobbyen voor een plek in de toplijstjes van dergelijke reisgidsen. We doen wel veel aan marketing in Nederland, België en Duitsland om ons verhaal te vertellen, maar niet met het doel om een vermelding te krijgen in internationale reisbijbels. We stonden trouwens al vermeld in de Lonely Planet over Nederland, maar ook daar hebben we niks voor hoeven doen. We hebben geen redacteur van die reisgids gezien of gesproken terwijl hij of zij toch op het eiland moet zijn geweest.’

Texel wordt in de reisgids geprezen om zijn vele zomeractiviteiten, prachtige streekproducten, waaronder wijn en bier, maar vooral ook om zijn ongerepte natuur en uitgestrekte zandstranden. Die rust en ruimte kunt u nu wel vergeten als Europese topbestemming.

‘Wat is dat toch met jullie media? Alsof we hier straks Amsterdamse toestanden krijgen met busladingen Chinezen en hossende toeristen die dronken over onze fietspaden zwalken. Daar zijn we absoluut niet bang voor omdat het simpelweg niet kan. Het eiland heeft een beddenmaximum van 43.000. Die capaciteit is ’s zomers bijna altijd volgeboekt. De piek duurt twee tot drie weken. Buiten die periode is er plek genoeg.’

Nog geen projectontwikkelaars aan de lijn gehad die voor grof geld de capaciteit willen opkrikken?

‘Haha, geen enkele. Ruimtelijke ordening-technisch is alles ook redelijk dichtgetimmerd op het eiland. Je zou bestaande complexen kunnen verbouwen, maar nieuwbouw is uitgesloten. Bovendien willen we hier geen grote flats zoals op de Duitse Waddeneilanden Borkum en Norderney. Wij gaan heel bewust om met onze natuur.’

80 procent van de 13.000 Texelaars leeft van het toerisme, jaarlijks goed voor zo’n 900.000 bezoekers. Financieel toch aantrekkelijk als dat er een miljoen of meer worden?

‘We hebben net het toerismebeleidsplan voor de komende jaren gemaakt met als rode draad het behouden van de authenticiteit van het eiland. Anders verpesten we onze belangrijkste troef en dat willen we niet. Daarom is ooit ook het beddenmaximum ingesteld.’

Hoe reageren de Texelaars op het nieuws over Texel als Europese topbestemming?

‘Heel positief. De meeste zeggen gekscherend: dat wisten we al lang. Een aantal maakt zich zorgen dat het te druk wordt, zo verklaarden ze in de media, maar die discussie wordt hier al dertig jaar gevoerd. Ze begon met de komst van de eerste dubbeldeks veerboot, een enorme stap voor sommige eilanders. De vraag hoe druk we het maken, is een politieke keuze. Dat is heel belangrijk.’

Is de VVV op Texel voorbereid op extra toeristen uit de hele wereld?

‘Onze informatie is beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels. Frans wordt lastig, Spaans en Italiaans nog lastiger. Iets in het Chinees hebben we niet.’

Wat is uw persoonlijke tip voor toeristen?

‘De Horst, een enorme zandplaat met jonge duinen op de zuidpunt van het eiland.’

U stopt in oktober als VVV-directeur. Geen spijt dat u opstapt terwijl u nu de vruchten kunt plukken van negen jaar hard werken?

‘Het is een mooi moment om afscheid te nemen. Ik begin voor mezelf als marketing- en communicatieadviseur, maar blijf wel op Texel. Het eilandgevoel is sterker dan mijn Scheveningse roots.’