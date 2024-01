Erdogan: 'Moslims, vermenigvuldigt u'

Moslims en voorbehoedsmiddelen? Nooit. Dat zei de Turkse president Erdogan vanmiddag in een toespraak die live op televisie werd uitgezonden.

De president richtte zich tot het Westen. "Zij hebben het over gezinsplanning en geboortebeperking Geen moslimfamilie kan daar aan meedoen. Wij zullen onze nakomelingen vermenigvuldigen."

Erdogan vindt het de taak van iedere moslim om "zo veel mogelijk" kinderen te krijgen. "Wij mogen ons niet bemoeien met het werk van God."

Het is niet voor het eerst dat de Turkse president zich uitgesproken uitlaat over deze kwestie. In 2014 vergeleek geboortebeperking, in welke vorm dan ook, met hoogverraad.

'Minimaal drie kinderen'

Drie kinderen is wat Erdogan betreft het minimum voor Turkse vrouwen. Abortus is in Turkije nog toegestaan, maar als het aan Erdogan komt er op dat vlak zo snel mogelijk een nieuwe wet.

In 2012 deed de Turkse president al eens een poging om abortus in Turkije onmogelijk te maken. Dit kreeg hij er toen niet door.