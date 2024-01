Een opvallend nieuw gerecht uit ‘Methico’: de meth-burrito. Het Amerikaanse UPI meldt dat de douane daar twee pakketjes meth vermomd als burrito’s onderschiep. Zij werden het land binnengesmokkeld door een 23-jarige vrouw uit Arizona.

De luxe burrito’s, met een straatwaarde van meer dan 1.500 dollar per stuk, werden opgespoord door een drugshond. Dit is niet de eerste keer dat er drugs over de Mexicaans-Amerikaanse grens wordt gesmokkeld. Dagelijks worden er ladingen marijuana, meth, heroïne en cocaïne de grens over gesmokkeld ter waarde van duizenden dollars.

https://www.youtube.com/watch?v=aUnMKww2bAw