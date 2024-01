Winnaar en verliezer van de dag: de Nederlandse docent vs. Volkert van der G.

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: de Nederlandse docent

OESO: Het Nederlandse onderwijsstelsel werkt in de basis goed en steekt met kop en schouders boven andere landen uit https://t.co/pY22X84ApY — NOS (@NOS) 25 mei 2016

Het onderwijs wordt in Nederland regelmatig afgezeken. Maar wat blijkt? Zo erg is het allemaal niet. We steken met kop-en-schouders boven omringende landen uit.

Verliezer van de dag: Volkert van der G.

Volkert van der G. moet met reclassering praten https://t.co/bqjDa3MZG9 pic.twitter.com/5Le3KhwEhH — RTL Boulevard (@RTLBoulevard) 25 mei 2016

Volkert van der G. verloor een rechtszaak tegen de Staat. Hij had de zaak aangespannen omdat hij van mening was dat zijn meldingsplicht onwettelijk werd uitgebreid. De rechter was het daar niet mee eens.