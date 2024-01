Winnaar en verliezer van de dag: de Franse belastingdienst vs. Shell-baas Van Beurden

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: de Franse belastingdienst

Al sinds het begin van de crisis wordt er geklaagd over het feit dat de politiek de grote bedrijven niet aan wil pakken. In Frankrijk ligt dat nu even anders. Daar doet de Franse belastingdienst een inval bij Google als onderdeel van een onderzoek naar belastingfraude.

Verliezer van de dag: Shell-baas Van Beuren

Shell-baas Van Beurden wijst radicale transformatie naar duurzaam af - z24 https://t.co/qITrpTpToe — Jan Willem Dijk (@DConsult) 24 mei 2016

Het was geen makkelijke dag voor Shell-baas Ben van Beuren. De topman lag van alle kanten onder vuur, zowel van Groningers die protesteren tegen boringen, als aandeelhouders die meer duurzame investeringen willen zien. Ach, hij krijgt altijd nog een bonus van 6 miljoen om de pijn te verzachten.