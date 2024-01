Chinese ambassadeur: Wij exporteren heus geen mensenvlees naar Afrika

Paniek in Zambia. Chinese bedrijven zouden dode mensen marineren, inblikken en in Afrika als rund of tonijn verkopen. Dit blijkt onzin (goh), maar de Chinese ambassade in het land achtte het toch nodig om de beschuldigingen te ontkennen. Een vermakelijke rel.

Yang Youming, de ambassadeur in Lusaka, oordeelde dat het om “volkomen gefabriceerde leugens” ging. “Duidelijk is dat mensen met een verborgen agenda proberen de goede relaties tussen Zambia en China te schaden.”

De ambassadeur beschuldigt Zambiaanse roddelbladen ervan de geruchten te hebben verzonnen. Volgens het Zambiaanse blad Daily Post is China zo overbevolkt dat er geen ruimte is voor nieuwe graven. De oplossing? Marineren en naar Afrika sturen.

Inmiddels is duidelijk dat de geruchten op niets gebaseerd zijn. Eén van de foto’s die viral ging, en waarop een mensenlichaam voor verdere verwerking klaar lag, blijkt onderdeel van een promotiecampagne voor de horrorgame Resident Evil 6.