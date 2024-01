Bij de koffie: EgyptAir-toestel verdwenen, 'antibiotica-apocalyps begonnen' en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

EgyptAir-toestel MS804 verdwijnt tussen Cairo en Parijs

Egyptian aviation officials believe EgyptAir flight MS804 “has crashed” https://t.co/F7Qq2LdmsH — TIME.com (@TIME) 19 mei 2016

Het toestel van EgyptAir dat vloog tussen de Franse en Egyptische hoofdsteden verdween op zo'n 10 mijl van het Egyptisch luchtruim. De Egyptische autoriteiten gaan ervan uit dat het vliegtuig is gecrasht. Het vliegtuig vervoerde 56 passagiers en 10 personeelsleden.

Portugal draait vier dagen lang op groene stroom

Portugal runs for four days straight on renewable energy alone https://t.co/wj9uDhkVRe — The Guardian (@guardian) 18 mei 2016

107 uur lang was de gehele energievoorziening van Portugal opgewekt uit groene bronnen, met name wind en water. Na Denemarken is Portugal het eerste land dat energie voor honderd procent uit duurzame bronnen kan halen.

Jamie Carragher haalt uit naar Liverpool-back Moreno

Liverpool verloor gisteren met 1-3 van de Spaanse club Sevilla, mede door het slechte spel van Liverpool-back Moreno. Oud Liverpool-speler Jamie Carragher tweette dat Moreno zo snel mogelijk vervangen moet worden, maar verwijderde die tweet alweer snel.

"De antibiotica-apocalyps is al begonnen", aldus Dame Sally Davies, hoofd van de Engelse gezondheidszorg

England’s chief medical officer warns of ‘antibiotic apocalypse’ https://t.co/I8iurMOGdn — Guardian Science (@guardianscience) 18 mei 2016

Elk jaar gaan er 50.000 mensen dood in Europa en de VS als gevolg van infecties die niet meer te behandelen zijn met antibiotica. Dame Sally Davies, hoofd van de Engelse gezondheidszorg, verwacht dat de levensverwachting de komende jaren omlaag zal gaan als gevolg van superresistente bacteria.