Eerste niet anonieme penistransplantatie dankzij Dr. Dicken Ko een feit

Een man wiens penis vanwege kanker is verwijderd, is de eerste Amerikaanse ontvanger van een penistransplantatie ooit. En direct ook de eerste die bij naam en toenaam genoemd wil worden.

Thomas Manning (64) kreeg de nieuwe penis van een donor tijdens een 15-uur durende operatie in het Massachusetts General Hospital in Boston. “Ik wilde weer zijn zoals ik was”, zei Manning na zijn operatie tegen de New York Times. “Ik voel me nu goed. Nauwelijks pijn.”

Volgens de twee doktoren die leiding gaven aan het operatieteam, Dr. Curtis L. Cetrulo en de passend genaamde Dr. Dicken Ko, is de experimentele operatie goed gegaan. “We zijn voorzichtig optimistisch. Het is nog onbekend terrein voor ons,” aldus Dr. Cetrulo.

De operatie moet er niet alleen voor zorgen dat Manning weer normaal kan urineren, ook zal hij over een aantal maanden weer seks kunnen hebben. Volgens Dr Cetrulo kunnen penistransplantaties levens redden. “De psychologische schade bij een verminkt geslachtsdeel is enorm. Patiënten raken in een sociaal isolement.”

Manning is slechts de tweede persoon wereldwijd die een succesvolle penistransplantatie heeft ondergaan. Een Zuid-Afrikaan die eerder al een nieuwe penis kreeg, wilde anoniem blijven. Wel is bekend geworden dat hij inmiddels een kind heeft gekregen.

Manning is tevreden. “Als ik geluk heb, ben ik straks 75 procent van wat ik was,” zegt hij. “Voor de operatie was het 10 procent.”

https://www.youtube.com/watch?v=XKvbHWhdqqI