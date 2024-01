Bijles van Marith: met (voor)huid en haar

Het mes erin of juist niet? Onze seks-expert laat haar licht schijnen over de voorhuid. Bron van ergernis (en bacteriën), maar om er nu gelijk bij de geboorte mee af te rekenen...

Met een misprijzende blik keek H. naar beneden, zijn onderbroek in. Ik vroeg wat er aan de hand was. ‘Mijn voorhuid.’ Hij trok eraan. Wat ik onplezierig vond. ‘Is daar iets mis mee?’ Hij had vast één of andere ziekte opgelopen, veronderstelde ik. H. is nogal een sloerie. ‘Het is lelijk.’ Ik wist niet wat ik daarop moest antwoorden en zweeg.

H. vertelde dat hij een operatie overwoog. Volgens een bevriende arts was deze ingreep een fluitje van een cent. Eigenlijk hadden zijn ouders hem als baby moeten laten besnijden. Dat was makkelijk geweest, mijmerde H. Ik luisterde, verbijsterd. Hij zou later niet dezelfde fout maken. Zijn fictieve kind zou een leven met velletje om zijn piemeltje worden bespaard. H.: ‘De voorhuid is overbodig en er zitten alleen maar voordelen aan besneden zijn,’ verzuchtte hij.

Meer gevoel

Het topic ‘niet-medische circumcisie’ lokt felle reacties uit van voor- en tegenstanders. Ik ben tegen. Bij vrouwen – zoals elk weldenkend mens – én bij mannen. Wereldwijd zijn 660 miljoen mannen besneden. In Nederland gaan elk jaar ongeveer 15.000 jongens onder het mes en in Amerika moet de helft van de mannen het zonder voorhuid stellen. Bepleiters van circumcisie noemen een aantal voordelen: de besneden lul zou schoner en mooier zijn. En, niet onbelangrijk, mannen zonder velletje houden het langer vol in bed.

Smaken verschillen. Toegegeven, zo’n miereneter verdient niet de schoonheidsprijs. Maar welke niet-stijve penis wel? Laat me je één ding vertellen: vrouwen worden überhaupt niet warm van slappe pikken, met of zonder voorhuid. Eenmaal stijf is er niks meer te zien van dat velletje.

Voor een zuiver cosmetische reden in je penis laten snijden is ronduit debiel. Dan zou de besneden penis hygiënischer zijn, en minder snel geïnfecteerd raken. In de ranzige middeleeuwen was dit wellicht een gegronde reden om mannen te ontdoen van hun voorhuid, anno 2016 niet. In de westerse wereld is stromend water beschikbaar, altijd en overal. Gewoon een kwestie van je voorhuid naar achter trekken en boenen. Een kind kan de was doen.

Als op jonge leeftijd je velletje verwijderd is, ben je rond je dertigste twintig procent – of meer – gevoel in je eikel kwijt. Om die reden komen besneden mannen minder snel klaar. Een pluspunt? Nee. Deense onderzoekers concludeerden dat besneden mannen en hun partners juist slechtere seks hebben. Doordat de penis minder sensitief is, moeten mannen harder rammen om klaar te kunnen komen. Gevolg: vrouwen hebben acht keer zo vaak pijn bij het vrijen met een besneden man. Bespaar jezelf – en je onschuldige kind – dus alsjeblieft de pijn en moeite van een besnijdenis.

Ho wacht, circumcisie werkt ook preventief tegen soa’s, roep jij nu misschien. Besneden mannen zouden inderdaad zestig procent minder kans op aids en andere soa’s hebben. Deze veronderstelling wordt gesterkt door controversiële onderzoeken naar de kwestie. Andere onderzoeken wijzen juist uit dat er geen verband is tussen besnijdenissen en hiv-besmettingen. Ik vind dit überhaupt een non-argument. Veilig ben je ook niet als je zestig procent minder kans maakt op aids, zelfs als dit percentage klopt. Je moet wel heel stom zijn om onbeschermd een darkroom in te walsen, zonder voorhuid, denkend dat je onkwetsbaar bent.

Eerder droog

Wat sommige mensen ook mogen roepen. Die huid zit daar niet zomaar. De voorhuid zorgt ervoor dat vocht tijdens de penetratie in de vagina blijft. Vrouwen worden eerder droog als ze seks hebben met een besneden man. Wat vervelend voelt voor beide partijen. Verder kan de voorhuid worden vergeleken met oogleden. Het velletje beschermt de onderliggende slijmvliezen, zij het in mindere mate dan bij de ogen. Nog een nadeel: zonder glijmiddel of ladingen spuug wordt jezelf aftrekken als je geen voorhuid hebt, een moeilijk verhaal. Vriendin K. vindt dat een groot minpunt van een besneden penis. ‘Pijpen gaat nog wel. Maar als het op aftrekken aankomt, weet ik niet wat ik met zo’n velloze lul aanmoet.’

Haroon Ali, kind van moslimouders was tevreden besneden. Tot hij voor de Volkskrant op onderzoek uitging. Dit was zijn conclusie: ‘Ik weet nu dat een onbesneden piemel net zo schoon is en dat mannen met een voorhuid waarschijnlijk betere seks hebben dan ik. Met al die kennis kijk ik ineens anders – verdrietiger – naar beneden.’ Duidelijk. Met een onbesneden penis ben je beter af. Ik zie geen enkele gefundeerde reden behalve de irrationele religieuze dan, waar – jammer genoeg – weinig tegen in te brengen is, om je kind te laten besnijden, of zelf op latere leeftijd te kiezen voor een operatie. Is jouw voorhuid op jonge leeftijd verwijderd en wil jij hem terug? Er is hoop. Er wordt gewerkt aan een hersteloperatie.

Marith Iedema