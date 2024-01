Bij de koffie: Frank de Boer stapt op, een derde Nederlanders homofoob en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Frank de Boer en Ajax hebben een overeenkomst bereikt over de ontbinding van het contract van de coach. De Boer weet nog niet wat hij nu gaat doen, maar sluit een jaar geen voetbal niet uit.

32 procent van de Nederlanders heeft moeite met zoenende homo's. Met zoenende hetero's heeft slechts 12 procent moeite. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het gaat om een onderzoek onder 1.919 Nederlanders.

After years of fierce debate, Italy's parliament gives green light for gay civil unions https://t.co/MloDrmaqlz pic.twitter.com/NZ5a2Uvqo8

— CNN International (@cnni) 12 mei 2016