Nooit eerder vertoonde foto's van George W. Bush vlak na 9/11

De beelden van het World Trade Center zijn natuurlijk wereldberoemd. Ook de beelden van George W. Bush die het nieuws ingefluisterd krijgt terwijl hij schoolkinderen aan het voorlezen is, zijn algemeen bekend. Maar nu zijn er via George W. Bush Presidential Library and Museum foto's gepubliceerd van Bush vlak na de aanslagen op 11 september.

Lees ook: 'Financiers 9/11 wonen in de VS!'

De beelden zijn gemaakt door Eric Draper. Hij legde in 2001 als fotograaf het presidentschap van Bush vast. De foto's bieden een boeiend kijkje achter de schermen tijdens de zwartste dag in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

De paniek is in de ogen te zien van de toenmalige president, alsook de woede en droefenis. Anderhalve maand later vielen de eerste bommen op Afghanistan.

[gallery type="rectangular" size="medium" ids="35017,35009,34963,34967,34969,34977,34979,34981,34983,34985,34987,35007,35011,35013,35015" orderby="rand"]