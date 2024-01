Het krankzinnige dieet van The Mountain uit Game of Thrones

Dat Gregor Clegane alias 'The Mountain' uit Game of Thrones een sterke man is, dat is wel bekend. Zo sterk dat de scène waarin hij Oberyn Martell’s schedel met zijn blote handen kraakt waarschijnlijk echt binnen zijn kunnen valt.

Hoewel hij nog steeds een rol heeft in Game of Thrones, is de acteur Hafþór Júlíus Björnsson op het moment bezig met het voorbereiden op de World’s Strongest Man 2016. En daar hoort veel eten bij. Krankzinnig veel.

Zijn dagelijkse dieet

06.50 Glutaminepoeder en een handje amandelen.07.30 8 eieren, 200 gram granen met blauwe bessen en aardbeien, en een avocado09.30: 400 gram rundvlees, 400 gram zoete aardappelen met een handje spinazie en andere groene groenten11.50: Glutamine12.00: 400 gram kip, 400 gram aardappelen, groene groenten en wat fruit14.00: Shake van 150 gram granen of zoete aardappelen, 2 bananen, 150 gram rijstflakes, ingevroren bessen, een handje amandelen, pindakaas en glutaminepoeder14.30: Glutaminepoeder17.30: 60 gram proteïne en 2 bananen18.00: 500 gram rundvlees met aardappelen en groene groenten20.30: 500 gram zalm met 500 gram zoete aardappel22.30: 50 gram proteïne of 6 eieren met een avocado, 30 gram amandelen en 50 gram pindakaas

Verder zegt Björnsson veel water te drinken, met af en toe een sapje tussendoor. En staat hij midden in de nacht nog even op om een paar rauwe eieren achterover te slaan.

Don’t try this at home!