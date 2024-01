Winnaar en verliezer van de dag: De Jeugd van Tegenwoordig vs. Mark Rutte

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: De Jeugd van Tegenwoordig

De Jeugd van Tegenwoordig komt met een poppenmusical. Dat belooft wat. Als het zelfs maar half zo goed is als Team America: World Police, dan zit het helemaal goed. We kunnen niet wachten!

Verliezer van de dag: Mark Rutte

Rutte op bezoek bij vluchtelingen in Libanon: 'Leuk om in hun huisjes te kijken' https://t.co/NYvhqHpcMF pic.twitter.com/wujkxoNmIw — de Volkskrant (@volkskrant) 3 mei 2016

Onze premier toont in Libanon weer even het inlevingsvermogen van een garnaal. Op werkbezoek in Libanon bezocht hij gul lachend een vluchtelingenkamp. "Leuk om in hun huisjes te kijken," aldus Mark. Het is Madurodam niet.