Winnaar en verliezer van de dag: 'Said Ramzi' vs. Danny Blind

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Franse onderzoeksjournalist 'Said Ramzi'

Hats off to French journalist Said Ramzi for infiltrating a jihadist training camp and filming the documentary. World waits to watch it. — Maheish Girri (@MaheishGirri) 2 mei 2016

Een Franse onderzoeksjournalist onder de schuilnaam 'Said Ramzi' ging zes maanden undercover in een terroristische organisatie, en wist uiteindelijk een aanslag te voorkomen. We kunnen niet wachten tot de documentaire uitkomt.

Verliezer van de dag: Danny Blind

Bondscoach Danny Blind moet programma Oranje aanpassen https://t.co/pipJNnVPtY #oranje — Redactie Telesport (@telesport) 3 mei 2016

Door clubverplichtingen gaat het Oranje-trainingskamp niet door. Jammer Danny!