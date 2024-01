7 feiten over de kampioensschaal van de Eredivisie

De eredivisie gaat een bloedstollende apotheose tegemoet, nu Ajax en PSV eendrachtig optrekken naar het einde. Wie gaat er op zondag 8 mei met de Schaal aan de haal?

7 feiten over de platte Eredivisie-trofee.

33...

...keer eerder vierde Ajax het behalen van de landstitel. Dat is bijna net zoveel als PSV en Feyenoord te zamen. De Eindhovenaren konden 22 keer juichen, in Rotterdam raakte men veertien keer van streek.

6...

...goals is het verschil in doelsaldo tussen Ajax en PSV in het voordeel van de Amsterdammers. In 1991 stonden beide ploegen na 34 duels ook samen bovenaan de ranglijst. Met een verschil van twee goals ging de Schaal toen naar Eindhoven.

2,1...

...miljoen mensen volgden via Langs de Lijn de meest legendarische ontknoping ooit van de competitie in mei 2007. Op de laatste wedstrijddag waren nog drie clubs in de race voor de titel. AZ had de beste papieren, maar ging onderuit tegen Excelsior. Op doelsaldo wist PSV uiteindelijk Ajax voor te blijven.

4...

...treffers vielen er tijdens Ajax-FC Twente op de laatste speeldag van de competitie in 2011. Het was voor het eerst in de historie van de eredivisie dat op de slotdag de twee beste ploegen van het seizoen elkaar troffen. Twente had aan een gelijkspel genoeg voor de titel, maar via een 3-1 zege ging de thuisploeg met de Schaal aan de haal.

2...

...keer ging de Schaal sinds 1982 naar een club buiten de traditionele top drie. In 2009 was AZ de gelukkige, een jaar later kroonde FC Twente zich tot nummer één. Beide clubs kwamen later in grote financiële problemen.

54...

...centimeter bedraagt de diameter van de kampioensschaal die sinds jaar en dag vervaardigd wordt bij 't Oude Ambacht in het Gelderse Alphen. Velen denken dat de Schaal zilver als voornaamste bestanddeel heeft, maar dat is niet zo. Het kleinood is van tin gemaakt.

1...

...flinke deuk liep de Schaal op toen in 2011 Ajax-keeper Maarten Stekelenburg en -verdediger Jan Vertonghen in het feestgedruis de trofee uit de spelersbus lieten kletteren. Na de onhandigheid werd de Schaal overreden door een andere bus.